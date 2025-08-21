Nghệ An: Người dân phát hiện trại lợn xả thải ra môi trường lúc nửa đêm

Chiều 20/8, ông Đào Duy Tâm - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) cho biết, chính quyền xã đang hoàn chỉnh báo cáo để có hướng xử lý một trang trại lợn xả thải ra môi trường.

Suối Khe Sài, xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) nơi người dân phát hiện một trang trại lợn xả thải ra môi trường. Ảnh: NDCC

Trước đó, vào 21h ngày 18/8, người dân xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, liền tổ chức kiểm tra.

Ngay sau đó, người dân đã phát hiện tại suối Khe Sài, xã Nghĩa Lộc có nguồn nước màu đen sẫm, nổi bọt trắng xóa, mùi hôi thối nồng nặc. Tại thời điểm này trời có mưa, người dân tiếp tục kiểm tra ngược dòng suối lên đầu nguồn và phát hiện một trại lợn đang xả thải ra suối bằng ống nhựa.

Người dân sau đó đã báo cáo với chính quyền, công an xã để lập biên bản sự việc. Ảnh: NDCC

Ngay sau đó, sự việc được lập biên bản ghi nhận với sự chứng kiến của đại diện công an, chính quyền xã Nghĩa Lộc và Ban Cán sự xóm Khe Sài.

Biên bản nêu rõ: Từ khoảng 21h30 ngày 18/8 đến 00h10 ngày 19/8, tại bể chứa số 3 và số 4 đã trực tiếp xả nước thải chăn nuôi lợn ra môi trường thông qua đường ống phi 110cm, toàn bộ van khóa đường ống đều được mở. Do không có thiết bị chuyên dụng, cơ quan chức năng chưa xác định được lưu lượng nước thải đã xả.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hải - quản lý trang trại đã viết bản cam kết với người dân. Theo đó, số lợn 600 con đã nuôi hơn một tháng nhưng chưa xuất bán sẽ được giữ nguyên, sau khi bán xong sẽ không nhập thêm lợn con vào chuồng.

Biên bản sự việc của cơ quan chức năng về việc xả thải ra môi trường của trạng trại lợn. Ảnh: NDCC

Các chuồng khác hiện có lợn mới thả, trọng lượng khoảng 10kg/con, được đề xuất nuôi hết lứa. Dự kiến sau khoảng 4 tháng sau, trang trại sẽ tạm dừng hoạt động. Trong thời gian thực hiện cam kết, trang trại khẳng định không xả nước thải ra môi trường, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Bức xúc với tình trạng trại lợn xả thải ra suối, người dân đã dựng barie trên đường xóm để kiểm soát trại lợn có vận chuyển lợn con vào trại.

Về việc này, ông Tâm cho biết, chính quyền đã nắm được việc người dân tự ý dựng barie. "Tuy nhiên, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động bà con không nên làm khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng. Đến chiều nay, người dân đã tự giác tháo dỡ, đảm bảo việc đi lại diễn ra bình thường", ông Tâm nêu.

