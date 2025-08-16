Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

Loạt dự án làm thay đổi diện mạo Nghệ An

Từ một tỉnh thuần nông, Nghệ An đang từng bước chuyển mình trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong bức tranh phát triển đó, bất động sản nổi lên như một động lực quan trọng, góp phần định hình lại không gian đô thị, thu hút vốn đầu tư và nâng cao chất lượng sống.

Tác giả: Văn Dũng - Tuấn Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: thay đổi diện mạo ,Loạt dự án ,Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP