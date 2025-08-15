Vào danh sách bị thanh tra, dự án trăm tỷ của đại gia Rolls-Royce Hà Tĩnh giờ ra sao?

Từ kỳ vọng một biểu tượng đến thực tại “đất vàng” bỏ hoang

Theo danh mục kèm theo Kế hoạch 1505, Dự án Khách sạn, Văn phòng cho thuê, Thương mại tổng hợp và Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên có diện tích 2,78 ha, tổng mức đầu tư 295 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Dự án được phê duyệt từ năm 2016 gồm khối khách sạn cao 9 tầng, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê cùng Trường mầm non quốc tế. Trong quá trình triển khai, khối Trường mầm non (khu B) đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018. Tuy nhiên, khối A – gồm khách sạn, thương mại và hạ tầng xử lý nước thải – đến nay vẫn chưa được khởi công, hiện trạng chủ yếu là mặt bằng trống, một phần trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Dự án Khách sạn, Văn phòng cho thuê, TM tổng hợp và Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên được chấp thuận cho Công ty Đức Thắng từ năm 2016 với diện tích gần 1,8ha.

Từ năm 2021, chủ đầu tư đã nhiều lần gửi văn bản đề xuất điều chỉnh công năng sang xây dựng chung cư cao tầng từ 25 – 30 tầng. Song theo UBND TP. Hà Tĩnh (lúc chưa sáp nhập), đề xuất này không phù hợp với quy hoạch phân khu hiện hành, vốn xác định khu vực là đất công cộng – dịch vụ, đồng thời không nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2025. Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền chưa xem xét điều chỉnh mục tiêu và giữ nguyên quy hoạch ban đầu của dự án. Sự “lệch pha” giữa mong muốn của nhà đầu tư và định hướng quy hoạch đã khiến dự án rơi vào tình trạng “treo” kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng quỹ đất ở vị trí trung tâm.





Sau nhiều năm chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khách sạn, Văn phòng cho thuê, TM tổng hợp và Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên đang chỉ là bãi đất trống, làm điểm tập kết đất xà bần, cỏ lau…

Liên quan đến quá trình triển khai dự án này, vào năm 2019, Công ty TNHH Thương mại Đức Thắng từng bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng vì tự ý xây dựng nhà gỗ 2 tầng (khoảng 500 m²) sai quy hoạch trong phạm vi dự án. Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm nhưng đến nay nhà gỗ 2 tầng này vẫn tồn tại.

Khía cạnh tài chính của doanh nghiệp này cũng thu hút sự chú ý. Đầu năm 2025, Cục Thuế Hà Tĩnh đã ban hành quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 12 tháng, bắt đầu từ ngày 6/1/2025, do công ty nợ thuế hơn 8,24 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp từng ghi nhận nợ gần 10 tỷ đồng, gồm thuế sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và một số khoản khác, kéo dài qua nhiều kỳ…

Vào danh sách bị thanh tra

Theo giới chuyên gia nhận định, việc dự án Khách sạn, Văn phòng cho thuê, Thương mại tổng hợp và Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên xuất hiện trong danh sách thanh tra của địa phương xuất phát từ nhiều yếu tố: quy mô vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng, tiến độ kéo dài, hiệu quả sử dụng đất chưa tương xứng, cùng với tồn tại vi phạm xây dựng và nghĩa vụ tài chính...





Hạng mục nhà gỗ 2 tầng của Công ty Đức Thắng xây sai quy hoạch, buộc tháo dỡ từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn tồn tại.

Trong bối cảnh này, thanh tra được xem như bước rà soát toàn diện quá trình quản lý, triển khai và tuân thủ pháp luật của dự án. Kết quả sẽ là cơ sở để đưa ra biện pháp xử lý, có thể là buộc tiếp tục triển khai theo quy hoạch, thu hồi đất hoặc áp dụng các chế tài tài chính – hành chính.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của dự án Trung Kiên không phải cá biệt. Ở nhiều địa phương, các dự án bất động sản – dịch vụ lớn thường bị “kẹt” giữa nhu cầu điều chỉnh công năng của nhà đầu tư để đáp ứng thị trường và sự cứng nhắc của quy hoạch đã phê duyệt. Khi không có sự đồng thuận, hồ sơ điều chỉnh bị dừng, tiến độ thi công đình trệ, trong khi quỹ đất vẫn “nằm chờ” gây lãng phí nguồn lực đô thị. Nếu cộng thêm khó khăn tài chính, như nợ thuế kéo dài hoặc không thể huy động vốn mới, khả năng khởi động lại dự án càng mong manh.

Trong trường hợp của Trung Kiên, tình trạng “treo” đã kéo dài từ khi khối Trường mầm non hoàn thành vào năm 2018 đến nay, nghĩa là hơn 7 năm các hạng mục chính vẫn chưa khởi công. Vị trí dự án lại nằm trên tuyến đường lớn của trung tâm (TP. Hà Tĩnh củ), sát các khu dân cư khiến câu chuyện càng được dư luận chú ý.

Việc bị thanh tra năm 2025 chắc chắn sẽ làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, từ nhà đầu tư đến cơ quan quản lý quy hoạch, cấp phép, giám sát xây dựng và thuế.

Nếu giữ nguyên quy hoạch cũ, chủ đầu tư sẽ phải tìm nguồn lực để triển khai hạng mục khách sạn, thương mại và văn phòng như đã cam kết. Nếu điều chỉnh quy hoạch được chấp thuận, dự án có thể đổi hướng, nhưng sẽ phải tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý và nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng. Cũng không loại trừ khả năng cơ quan chức năng xem xét thu hồi đất nếu nhận thấy vi phạm nghiêm trọng và không có phương án khả thi để tiếp tục.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Thắng do ông Trần Xuân Thạch – đại gia từng sở hữu Rolls-Royce Phantom Rồng và biển số VIP 38A-028.88, làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này khởi nguồn từ Công ty TNHH Thương mại Đức Thắng thành lập tại Hương Khê, Hà Tĩnh, vốn điều lệ ban đầu 80 tỷ đồng, sau nâng lên 280 tỷ đồng. Năm 2021, công ty đổi tên, trụ sở đặt tại biệt thự 15A Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh, ngành nghề chính là kinh doanh vật liệu và thiết bị xây dựng. Gần đây, Tập đoàn Đức Thắng bị nêu tên trong danh sách nợ thuế hơn 9,9 tỷ đồng. Ngoài lĩnh vực xây dựng, ông Thạch và vợ Dương Thị Hiền còn góp vốn vào nhiều doanh nghiệp, từng đề xuất hai dự án điện gió hơn 13.893 tỷ đồng tại Kỳ Anh.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn