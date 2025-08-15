Tập đoàn lớn thứ 2 Hàn Quốc muốn làm dự án điện khí hơn 2 tỷ USD ở Nghệ An

Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Đoàn ĐBND tỉnh Nghệ An

Dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập sẽ được triển khai tại thôn Đồng Minh và thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (cũ) tỉnh Nghệ An.

Nhà máy có công suất 1.500MW, với tổng mức đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD, quy mô đầu tư xây dựng dự án bao gồm các hạng mục: Nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 210 -360 ha, nhu cầu nhiên liệu khí LNG của dự án khoảng 1,15 triệu tấn/năm và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT.

Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập là một trong các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên về Quy hoạch điện VIII. Dự án dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030.

Mới đây, Tập đoàn SK Innovation (Hàn Quốc) đã có dự thảo Thỏa thuận hợp tác phát triển (JDA) gửi đến UBND tỉnh Nghệ An. Động thái này của SK xuất phát từ việc tháng 4 vừa qua tập đoàn này đã có chuyến công tác tại Nghệ An, đồng thời trình bày ý tưởng về tổ hợp công nghiệp – năng lượng tại địa phương này.

Doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc cho biết, để đạt được mục tiêu đưa vào vận hành thương mại Dự án điện khí LNG Nghi Sơn – Quỳnh Lập vào năm 2030, hai bên cần triển khai nhiều bước công việc trong khi thời gian còn lại là rất hạn chế. Do đó, việc hai bên hợp tác một cách chủ động và hiệu quả là hết sức cẩn thiết nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Doanh nghiệp này cũng đặt vấn đề "hợp tác độc quyền" với Nghệ An trong phạm vi đề xuất hiện tại, cùng nhau phát triển dự án để đạt được mục tiêu chung đề ra.

Theo JDA mà SK Innovation đề xuất, việc thỏa thuận nhằm thiết lập một khuôn khổ cho sự hợp tác và phối hợp giữa các bên hướng tới sự phát triển Cụm Công nghiệp - Năng lượng chuyên biệt và Dự án điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn là dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và an ninh năng lượng trong khu vực.

Tập đoàn SK cùng với tỉnh Nghệ An sẽ cùng nhau phát triển Dự án điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn, bao gồm việc xây dựng một nhà máy điện công suất 1,5GW và một kho LNG tại Quỳnh Lập.

Trong đó, kho LNG sẽ đóng vai trò là hạ tầng chia sẻ chung, cung cấp LNG cho cả nhà máy điện Quỳnh Lập và một nhà máy điện bổ sung công suất 1,5GW sẽ được xây dựng tại Nghi Sơn.

Cùng với đó hai bên sẽ hỗ trợ triển khai các nguồn năng lượng phân tán tại Nghệ An, cung cấp năng lượng phục vụ cho việc mở rộng công nghiệp như AI tại các địa phương lân cận.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An đang giao Sở Tài chính tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của SK Innovation.

SK kiến nghị mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân đến Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp ông Choo HyeongWook, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn SK Innovation.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch SK Inovation đã báo cáo cập nhật tiến độ, kế hoạch đầu tư vào các dự án nhà máy điện khí LNG tại Nghệ An và Thanh Hóa, đồng thời chia sẻ lợi thế của Tập đoàn cũng như quyết tâm đầu tư vào các dự án nhà máy điện khí LNG tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, ông Choo HyeongWook đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Tập đoàn có thể mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị SK Innovation, với năng lực và quyết tâm hiện có, cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đầu tư theo đúng trình tự, quy định pháp luật của Việt Nam, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 4/2025, báo cáo với Bộ Công Thương, Tập đoàn SK đề xuất xây dựng các trung tâm phát triển công nghiệp tích hợp tại Việt Nam, gồm: Trung tâm trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo tại Bắc Trung Bộ, dựa trên các dự án LNG Nghi Sơn – Quỳnh Lập; Trung tâm hydrogen, logistics và đổi mới sáng tạo tại Nam Trung Bộ, Trung tâm nông nghiệp thân thiện môi trường tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Liên quan đến dự án LNG Nghi Sơn – Quỳnh Lập, mới đây Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã xin lùi thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập do những vướng mắc về cơ sở pháp lý.

SK là tập đoàn đa ngành lớn thứ hai tại Hàn Quốc, sở hữu khoảng 200 công ty con và đã đầu tư hơn 3,5 tỷ USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực tập trung bao gồm năng lượng sạch (LNG, hydrogen), dược phẩm – y tế, logistics và công nghệ thông tin.

