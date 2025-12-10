Đưa thi thể 4 nạn nhân bị tai nạn ở Đà Nẵng về quê Ninh Bình

Tối 9-12, người nhà của các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc địa bàn xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) đã vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) để đưa người thân về quê lo hậu sự.

Danh tính 4 nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn, gồm: chị Lê Thị Đông, anh Vương Văn Tỉnh (cùng SN 1988, trú xã Hải Tiến); bà Hoàng Thị Vóc (SN 1949, trú xã Hải Quan); bà Trần Thị Vinh (SN 1974; trú xã Hải Thịnh, cùng thuộc tỉnh Ninh Bình).

Phường Tam Kỳ trao tiền động viên, hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử vong

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đã hỗ trợ các gia đình thực hiện thủ tục tiếp nhận thi thể 4 nạn nhân. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, UBND phường Tam Kỳ có mặt động viên gia đình các nạn nhân, trao một khoản chi phí hỗ trợ.

Đội SOS Quảng Nam cũng hỗ trợ xe cứu thương đưa một nạn nhân cùng gia đình về quê, các nạn nhân còn lại và người thân được chở trên 2 xe cứu thương khác.

Đội SOS Quảng Nam hỗ trợ đưa một nạn nhân cùng gia đình từ phường Tam Kỳ về tỉnh Ninh Bình

Theo thành viên đội SOS Quảng Nam, đến 9 giờ sáng 10-12, thi thể các nạn nhân đang di chuyển cách nhà ở xã tỉnh Ninh Bình khoảng 100 km.

Đối với 7 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, một bác sĩ cho biết có 3 người bị nặng phải phẫu thuật, trong đó có 1 người bị rất nặng, 2 người tương đối nặng, còn lại 4 người bị thương ở mức độ nhẹ hơn. Tất cả các bệnh nhân đều đã qua giai đoạn nguy hiểm, không còn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông này, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an cho biết lái xe Phạm Văn Kiều điều khiển xe khách biển số 29B-081.62 chạy 5 giờ liên tục.

Tuy nhiên, khi đi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế không thể dừng nghỉ vì trên tuyến không có trạm dừng nghỉ.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Được biết, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 131,5 km, theo quy hoạch có 6 trạm dừng nghỉ cho 2 chiều đường (mỗi chiều 3 trạm), nhưng hiện nay toàn tuyến không có trạm dừng nghỉ nào.

Do vậy, lực lượng CSGT cũng không thể xử lý hành vi điều khiển phương tiện quá thời gian quy định khi đi trên các tuyến cao tốc, khi hạ tầng không đáp ứng yêu cầu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 4 giờ 12 phút sáng 9-12, ô tô khách 16 chỗ mang BKS 29B-081.62 do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo hướng Nam Bắc, chở theo 12 người, khi lưu thông đến địa phận xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) đã va chạm vào phía sau ô tô đầu kéo mang BKS 15C-360.35, kéo theo rơ-moóc BKS 15R-149.06 do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 9 người bị thương, trong đó có 7 người phải nhập viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách không giữ khoảng cách an toàn và thiếu quan sát, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo phía trước. Đáng chú ý, cả tài xế và hành khách đều không thắt dây đai an toàn.

Lực lượng công an còn xác định tài xế Bùi Mạnh Thắng - lái xe đầu kéo 15C-360.35, kéo theo sơ mi rơ-móoc biển số 15R-149.06 dương tính với chất ma túy.

Theo các nạn nhân kể lại, tất cả 13 người đi trên xe 16 chỗ đều là người thân trong gia đình, kể cả tài xế chạy xe dịch vụ. Cuối tuần trước, sau khi đám cưới nhà gái ở tỉnh Ninh Bình, cả nhà đi xe vào tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới tại nhà chú rể. Chiều tối 8-12, mọi người lên xe trở về quê Ninh Bình thì gặp nạn khi qua địa phận TP Đà Nẵng, trên xe có cả cô dâu và chú rể, 2 người này may mắn bị thương nhẹ.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động