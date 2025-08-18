Dông lốc lật bè mảng ở Quảng Ninh, 2 người tử vong

Thời điểm cơn giông lốc ập đến, bè mảng (do anh Nguyễn Văn Minh, SN 1980, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà làm chủ) đang chở 17 người từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà) ra khu vực nuôi ngao trên biển.

Lực lượng chức năng đưa những người trên bè mảng bị lật do giông lốc chiều 17/8 trên vùng biển Ba Hòn (Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) vào bờ.



Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà đã phối hợp UBND xã Quảng Hà huy động lực lượng công an, quân sự cùng nhân dân tổ chức cứu hộ, tìm kiếm. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài và thủy triều xuống thấp (0,5m) nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 7h sáng 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà N.T.H. (SN 1984) và ông T.V.T. (SN 1982), cùng trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà, tại khu vực nuôi hàu của người dân; những người còn lại đều được đưa vào bờ an toàn.

Tác giả: Vũ Miền

Nguồn tin: Báo VOV