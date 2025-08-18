Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Xã hội

Dông lốc lật bè mảng ở Quảng Ninh, 2 người tử vong

Một bè mảng bị lật trong cơn dông lốc kèm mưa lớn chiều tối 17/8 trên vùng biển Ba Hòn (thôn Bình Hải, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã khiến làm 2 người tử vong.

Thời điểm cơn giông lốc ập đến, bè mảng (do anh Nguyễn Văn Minh, SN 1980, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà làm chủ) đang chở 17 người từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà) ra khu vực nuôi ngao trên biển.

Lực lượng chức năng đưa những người trên bè mảng bị lật do giông lốc chiều 17/8 trên vùng biển Ba Hòn (Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) vào bờ.


Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà đã phối hợp UBND xã Quảng Hà huy động lực lượng công an, quân sự cùng nhân dân tổ chức cứu hộ, tìm kiếm. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài và thủy triều xuống thấp (0,5m) nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 7h sáng 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà N.T.H. (SN 1984) và ông T.V.T. (SN 1982), cùng trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà, tại khu vực nuôi hàu của người dân; những người còn lại đều được đưa vào bờ an toàn.

Tác giả: Vũ Miền

Nguồn tin: Báo VOV

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: lật bè mảng ,dông lốc ,2 người tử vong ,quảng ninh

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP