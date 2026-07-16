Loại quả giàu chất béo lại giúp 'dọn sạch' mỡ máu

Dù giàu chất béo, quả bơ lại là "vũ khí" tự nhiên giúp quét bớt cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch cực kỳ hiệu quả. Ảnh: Magnific.

Không chỉ thơm ngon, bơ còn là "kho dinh dưỡng tự nhiên" nhờ giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh.

Chất xơ trong bơ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giảm viêm và bảo vệ khỏi ung thư đại trực tràng. Chất béo không bão hòa đơn giúp tăng cholesterol tốt, giảm cholesterol xấu, kết hợp kali và magie hỗ trợ ổn định huyết áp.

Bơ còn giàu carotenoid, vitamin C, E giúp chống oxy hóa, bảo vệ tim và não. Dù giàu calo, bơ tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Nhờ chỉ số đường huyết thấp, bơ cũng giúp phòng ngừa và kiểm soát tiểu đường type 2

Đối với những người bị béo bụng, thay đổi chế độ ăn uống là một trong những cách quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Clinical Lipidology đã gợi ý một thói quen đơn giản nhưng mang lại lợi ích đáng kể: ăn một quả bơ thường xuyên hơn.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc khoa Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), thực hiện cho thấy người trưởng thành bị béo phì duy trì ăn một quả bơ mỗi ngày có thể làm giảm nồng độ các hạt lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) trong máu.

Nghiên cứu kéo dài 6 tháng với sự tham gia của 786 người trưởng thành trên 25 tuổi có tình trạng béo bụng. Những người tham gia được chia thành hai nhóm. Một nhóm duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt như bình thường, trong khi nhóm còn lại vẫn giữ lối sống cũ nhưng bổ sung thêm một quả bơ mỗi ngày.

Sau khi so sánh các mẫu máu trước và sau nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện nhóm ăn bơ hàng ngày đã giảm trung bình 49 nanomol hạt LDL mỗi lít máu. Mức cải thiện này tương ứng với khoảng 4% giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Đáng chú ý, mặc dù bổ sung thêm một quả bơ mỗi ngày - loại quả vốn chứa lượng chất béo khá cao - cân nặng và vòng eo của người tham gia gần như không thay đổi. Theo các nhà nghiên cứu, điều này cho thấy bơ có thể cải thiện "môi trường cholesterol" trong cơ thể mà không nhất thiết dẫn đến tăng cân trong điều kiện ăn uống thực tế hàng ngày.

Nghiên cứu cho thấy ăn một quả bơ mỗi ngày mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Magnific.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa cholesterol lipoprotein mật độ thấp LDL và các hạt lipoprotein mật độ thấp LDL. Cholesterol LDL thường được gọi là "cholesterol xấu", nhưng số lượng các hạt protein vận chuyển cholesterol LDL trong máu cũng là yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập, đặc biệt ở người có mỡ bụng.

Các nhà nghiên cứu đưa ra ví dụ: hai người có cùng mức cholesterol LDL nhưng một người có nhiều hạt LDL hơn và kích thước các hạt nhỏ hơn, người đó sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể.

Nguyên nhân là các hạt LDL nhỏ dễ xuyên qua thành động mạch hơn, từ đó thúc đẩy sự hình thành các mảng xơ vữa trong lòng mạch. Những mảng bám này không chỉ cản trở lưu thông máu mà còn làm giảm tính đàn hồi của mạch máu, khiến tim khó thích nghi khi cơ thể chịu áp lực hoặc gắng sức. Theo thời gian, tình trạng này có thể làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc các biến cố tim mạch khác.

Chính vì vậy, việc giảm số lượng các hạt LDL nhỏ được xem là mục tiêu quan trọng trong bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tuy mức giảm khoảng 4% nguy cơ bệnh tim không lớn bằng lợi ích thu được khi cải thiện toàn diện chế độ ăn uống - vốn có thể giúp giảm 14-29% nguy cơ - các chuyên gia cho rằng kết quả nghiên cứu mới này vẫn là thay đổi tích cực và dễ thực hiện. Ngoài ra, hiệu quả cải thiện số lượng hạt LDL được ghi nhận tương tự ở cả nam và nữ, không phụ thuộc vào chủng tộc, độ tuổi hay chỉ số khối cơ thể (BMI).

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn