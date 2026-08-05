Trọng tài người Hong Kong điều hành trận Việt Nam vs Campuchia

Trọng tài Lung Cheung Wai. Ảnh: ĐC

Trận Việt Nam vs Campuchia ở lượt cuối bảng A - AFF Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 tại sân vận động Mỹ Đình. Bắt chính ở trận đấu này là trọng tài Lung Cheung Wai người Hong Kong (Trung Quốc). Các trợ lý còn lại là ông Lam Cheung Hong (cũng người Hong Kong), ông Apichit Nophuan và Alongkorn Khonwai (đều là người Thái Lan).

Ông Lung Cheung Wai sinh năm 1995 và là trọng tài FIFA khá nổi tiếng ở khu vực châu Á. Ở mùa giải 2025/26, vị trọng tài xứ Cảng thơm này từng điều khiển 10 trận đấu và rút ra đến 47 thẻ vàng. Vị trọng tài người Hong Kong cũng là gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam, ông từng điều hành trận giao hữu giữa Việt Nam vs Bangladesh trên sân Hàng Đẫy hồi tháng 3 năm nay ở dịp FIFA Days. Trận đó Việt Nam thắng 3-0.

Chiều tối 4/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã trở về nước sau trân thắng Indonesia 3-0 để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia. Hiện Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 7 điểm, trong lúc Campuchia đang xếp thứ 4 với 3 điểm và đã không còn hy vọng đi tiếp vào bán kết. Vì thế chỉ cần thắng trong trận đấu này, Việt Nam sẽ vào bán kết.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn