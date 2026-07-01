Sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan tại Nghệ An vào ngày 10/8

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm là nhằm ôn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan; khẳng định những thành tựu hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Thái Lan. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan; tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và văn hóa.

Sự kiện trọng tâm của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan được tổ chức với quy mô cấp tỉnh vào ngày 10/8/2026 tại Nghệ An. Buổi lễ dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham gia, bao gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương; Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào Thái Lan; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các Hội Hữu nghị Việt - Thái thuộc 16 tỉnh, thành.

Chương trình Lễ kỷ niệm gồm nhiều nội dung ý nghĩa như: Trưng bày, triển lãm ảnh và tư liệu phản ánh chặng đường 50 năm hợp tác phát triển giữa hai quốc gia, cũng như các thành tựu hợp tác đầu tư, thương mại, văn hóa nổi bật giữa Nghệ An và các đối tác Thái Lan; Trình chiếu phóng sự tài liệu chuyên đề "Nửa thế kỷ quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Thành tựu và Triển vọng"; Phát biểu chào mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam và hoạt động trao tặng sách kỷ niệm.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông trên các nền tảng số, báo chí, phát thanh truyền hình sẽ được triển khai cao điểm từ ngày 01/8 đến ngày 12/8/2026 nhằm tôn vinh tình hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, du lịch cho địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế, Tài chính, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An... căn cứ nhiệm vụ được phân công để bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, nguồn kinh phí và truyền thông cho sự kiện.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn