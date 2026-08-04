Tổ chức đấu giá 09 lô đất ở đô thị tại phường Thành Vinh

Theo Thông báo số 1292/TB-TTPTQĐ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, khu đất đấu giá thuộc khối 4 Cửa Nam, phường Thành Vinh (trước đây là khối 13, phường Cửa Nam).

Toàn bộ 9 lô đất có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị (ODT) với thời hạn sử dụng lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng diện tích đất đưa ra đấu giá đợt này là 1.145,68 m². Các lô đất có diện tích từ 101,93 m² đến 243,15 m², tiếp giáp với đường bê tông rộng 5m hoặc đường quy hoạch rộng 12m, thuận tiện cho việc giao thông và phát triển nhà ở.

Giá khởi điểm của các lô đất được phê duyệt dao động từ 18.000.000 đồng/m² đến 22.800.000 đồng/m². Tổng giá khởi điểm của cả 09 lô đất là 22.246.950.000 đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An thông báo mời các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có đủ năng lực và điều kiện tham gia nộp hồ sơ đăng ký. Các đơn vị đăng ký sẽ được chấm điểm dựa trên Thang điểm 100 quy định chi tiết tại Thông tư 19/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp và quy định của Trung tâm.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 04/08/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/08/2026 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An (Số 71, đường V.I. Lê Nin, phường Vinh Phú).

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn