Mách bạn địa chỉ trồng răng chất lượng cao tại Nghệ An

Lần đầu trồng răng Implant cần chú ý điều gì?

Trồng răng Implant là phương pháp đặt một trụ nhân tạo vào xương hàm để thay thế chân răng đã mất, sau đó phục hình mão răng phía trên. Kỹ thuật này có thể được áp dụng cho người mất một răng, nhiều răng liên tiếp hoặc mất răng toàn hàm. Tuy nhiên, phương án điều trị ở mỗi người sẽ khác nhau, tùy thuộc vào vị trí mất răng, thời gian mất răng, chất lượng xương hàm, tình trạng nướu và sức khỏe tổng thể.

Vì vậy, khi lựa chọn địa chỉ trồng răng Implant, khách hàng nên ưu tiên cơ sở có bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, máy móc chẩn đoán chuyên sâu và quy trình điều trị rõ ràng. Đặc biệt là dòng trụ cấy ghép, cần lựa chọn những địa chỉ sử dụng các thương hiệu trụ chất liệu đảm bảo, an toàn và lành tính.

Việc thăm khám sớm đặc biệt cần thiết với người mất răng lâu năm. Khi vị trí mất răng không còn nhận lực nhai thường xuyên, xương hàm có thể suy giảm theo thời gian, trong khi các răng bên cạnh có nguy cơ nghiêng hoặc dịch chuyển vào khoảng trống, dẫn đến nguy cơ tiêu xương hàm.

Implant là phương pháp phục hình răng hiện đại, thay thế cho răng đã mất

Bệnh viện Thái Thượng Hoàng - Địa chỉ trồng răng Implant uy tín được hàng ngàn khách hàng “chọn mặt gửi vàng”

Với hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt và kinh nghiệm thực hiện hơn 10.000 ca cấy ghép Implant thành công, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng là địa chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn để tân trang nụ cười mới.

Bệnh viện đáp ứng đa dạng nhu cầu điều trị Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao, từ cấy ghép răng đơn lẻ đến phục hình toàn hàm nhờ:

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm

Các bác sĩ với trình độ chuyên môn cao được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế, trực tiếp thăm khám, lập kế hoạch điều trị và thực hiện cấy ghép.

Dòng trụ Implant cao cấp, nhập khẩu chính hãng

Các dòng trụ Implant được nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu lớn của các quốc gia như Thụy Điển, Thụy Sĩ, Israel và Hàn Quốc. Trụ được chế tác vật liệu cao cấp, an toàn, lành tính và có khả năng tương thích sinh học cao, hỗ trợ quá trình tích hợp với xương hàm, tạo độ ổn định cho phục hình và góp phần duy trì tuổi thọ răng Implant lâu dài.

Trang thiết bị công nghệ hiện đại

Bệnh viện đầu tư đồng bộ nhiều máy móc công nghệ tiên tiến được ứng dụng trong cấy ghép Implant trên thế giới, nổi bật như CT Cone Beam 3D và Robot định vị X-Guide, giúp nâng cao độ chính xác trong quá trình chẩn đoán, lập phác đồ và thực hiện các ca Implant từ đơn lẻ đến phức tạp.

Hệ thống cận lâm sàng đồng bộ

Các xét nghiệm và kiểm tra cần thiết được thực hiện ngay tại hệ thống bệnh viện nhằm đánh giá sức khỏe tổng thể, phát hiện các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình cấy ghép và hỗ trợ bác sĩ đưa ra chỉ định phù hợp trước điều trị.

Cơ sở hạ tầng và phòng phẫu thuật đạt chuẩn

Không gian điều trị, phòng phẫu thuật vô khuẩn và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn đều được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế, bảo đảm điều kiện thực hiện cấy ghép Implant.

Khi đến Bệnh viện Thái Thượng Hoàng, khách hàng được bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám tình trạng răng. Từ kết quả thăm khám, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ riêng, tư vấn dòng trụ, lộ trình điều trị và phương án phục hình phù hợp cá nhân hóa chuyên biệt cho từng khách hàng.

Trồng răng tiết kiệm hơn với ưu đãi tặng đến 21 triệu đồng

Đặc biệt, từ ngày 26/7 đến hết ngày 10/8, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng mang đến cho khách hàng chương trình ƯU ĐÃI TRỒNG RĂNG IMPLANT cực hấp dẫn TẶNG ĐẾN 21 TRIỆU ĐỒNG.

Bên cạnh ưu đãi về chi phí trụ, khách hàng đăng ký dịch vụ trong thời gian diễn ra chương trình còn nhận được quyền lợi hấp dẫn:

Miễn phí tư vấn trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa,

Miễn phí chụp CT Cone Beam 3D chuyên sâu và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng khi đăng ký dịch vụ.

Khách hàng đang gặp tình trạng mất một răng, nhiều răng hoặc mất răng toàn hàm nên đăng ký thăm khám sớm ngay để được bác sĩ chuyên khoa trực tiếp tư vấn trực tiếp, và giữ được suất ưu đãi tốt nhất!

Đặt lịch nhanh nhất TẠI ĐÂY hoặc gọi điện/ chat zalo trực tiếp qua hotline 094.996.7337 – 083.378.9999.

Bệnh viện Thái Thượng Hoàng - Vì sức khỏe là nụ cười của bạn - Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Thành Vinh, Nghệ An - Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BS53AP3F8movQFoK7?g_st=iz

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn