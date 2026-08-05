Chủ xe an tâm xuyên Việt bằng VinFast VF 8: Trạm sạc khắp nơi, cứu hộ 24/7, chi phí 0 đồng

Xuyên Việt nhẹ nhàng nhờ mạng lưới trạm sạc phủ khắp

Từng trải nghiệm xuyên Việt bằng xe động cơ diesel, anh Trần Văn Thắng (Cần Thơ) vẫn quyết định thực hiện thêm một hành trình hơn 5.000km trên VinFast VF 8 để trực tiếp kiểm chứng khả năng đáp ứng của ô tô điện khi di chuyển đường dài.

Xuất phát từ TP. Cần Thơ, đi dọc chiều dài đất nước và chốt chặng ở Hà Giang, anh Thắng cho biết điều khiến anh thay đổi cách nhìn về xe điện không chỉ nằm ở khả năng vận hành vượt trội của VF 8, mà còn là mức độ thuận tiện khi nạp năng lượng trên suốt hành trình.

Trước mỗi chặng, anh và các thành viên trong đoàn thường kiểm tra vị trí trạm sạc, sau đó lựa chọn điểm dừng phù hợp với lịch nghỉ ngơi. Với hơn 150.000 cổng sạc hiện diện trên khắp 34 tỉnh, thành phố, việc lên kế hoạch nạp năng lượng trở nên khá đơn giản.

“Chúng tôi thường kết hợp sạc pin với thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Thời gian sạc pin vừa bằng một chặng nghỉ của cả đoàn. Ở các trạm dừng nghỉ đều có trụ sạc nhanh. Vì vậy, việc sạc xe hoàn toàn không ảnh hưởng đến lịch trình”, anh Thắng chia sẻ.

Sự thuận tiện này cũng được anh Cường, chủ kênh Việt Bắc Car, ghi nhận sau chuyến xuyên Việt 11 ngày với tổng quãng đường khoảng 3.000km bằng VF 8. Theo anh, chỉ cần sạc khoảng 20 phút, xe có thể di chuyển thêm cả trăm km.

“Tôi thường tranh thủ đưa vợ con về khách sạn rồi đi sạc. Khi quay lại, mọi người cũng vừa nghỉ ngơi, tắm rửa xong, còn xe đã đủ pin cho chặng đường khoảng 400 km vào hôm sau”, anh Cường nói.

Đáng chú ý, hạ tầng dành cho ô tô điện VinFast vẫn đang tiếp tục được mở rộng, đặc biệt với dự án triển khai 99 “siêu trạm sạc” tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ lớn trên cả nước. Độ phủ ngày càng lớn giúp người dùng chủ động hơn trong mỗi chuyến đi, đồng thời góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại khi đưa xe điện vào những hành trình liên tỉnh, xuyên vùng.

Gần 450 xưởng dịch vụ, cứu hộ sẵn sàng 24/7

Bên cạnh hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện, mạng lưới xưởng dịch vụ rộng khắp cũng là điểm tựa giúp các chủ xe VinFast tự tin trên những hành trình dài.

Anh Nguyễn Minh Đức (Nam Định) kể lại, trong một chuyến công tác qua các tỉnh miền Trung, chiếc VF 8 của anh bất ngờ hiển thị cảnh báo kỹ thuật khi dừng nghỉ tại Quảng Trị. Thay vì phải loay hoay tìm gara tại một địa phương xa lạ, anh gửi yêu cầu hỗ trợ tới VinFast ngay trên ứng dụng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên kỹ thuật nhanh chóng liên hệ, hướng dẫn anh kiểm tra sơ bộ tình trạng xe từ xa, đồng thời điều phối đội hỗ trợ tới hiện trường. Phương tiện sau đó được đưa về xưởng dịch vụ gần nhất để kiểm tra và xử lý. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, anh Đức có thể tiếp tục chuyến công tác mà không phải thay đổi kế hoạch.

Với gần 450 xưởng dịch vụ trải khắp 34 tỉnh, thành phố, VinFast đang sở hữu một trong những mạng lưới hậu mãi lớn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Các cơ sở không chỉ tập trung ở Hà Nội, TP.HCM và những đô thị lớn mà còn hiện diện tại nhiều khu vực xa trung tâm, giúp người dùng luôn dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng.

Chủ xe có thể đặt lịch bảo dưỡng hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua màn hình trung tâm, ứng dụng VinFast và tổng đài. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống eCall cùng nút SOS trên xe giúp kết nối trực tiếp với trung tâm hỗ trợ để được hướng dẫn và điều phối xử lý.

“Đi xa, điều tôi cần là biết chắc mình không phải tự xoay xở nếu có tình huống bất ngờ. Trạm sạc, xưởng dịch vụ và đội cứu hộ luôn sẵn sàng khiến tôi cảm thấy lúc nào cũng có VinFast đồng hành phía sau”, anh Đức nhấn mạnh.

Bên cạnh sự an tâm về hạ tầng và dịch vụ hậu mãi, chi phí sử dụng tối ưu chính là “mảnh ghép” hoàn hảo khiến các chủ xe VF 8 hoàn toàn trút bỏ áp lực khi di chuyển đường dài. Lợi thế lớn nhất đến từ chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green công cộng tới ngày 10/2/2029 (áp dụng lên đến 3 năm kể từ ngày nhận xe đối với khách hàng mua trước mốc 10/2/2026).

Hiệu quả kinh tế được thể hiện rõ trong chuyến xuyên Việt của anh Cường. Đồng hành cùng gia đình anh là một người bạn sử dụng Mercedes-Benz GLC 300. Trong suốt hành trình, chiếc SUV chạy xăng phải tiếp nhiên liệu 5 lần, với tổng chi phí khoảng 6,3 triệu đồng. Trong khi đó, nhờ chính sách miễn phí sạc, chi phí năng lượng cho chiếc VF 8 của anh Cường bằng 0.

Cùng với độ sẵn sàng của hạ tầng, ngày càng nhiều người dùng Việt tự tin chuyển đổi sang xe điện VF 8, đặc biệt khi mẫu xe này ngày càng dễ tiếp cận với mức giá niêm yết chỉ từ 898 triệu đồng (bản Eco). Thông qua chính sách bảo lãnh của VinFast, khách hàng đủ điều kiện có thể mua trả góp với mức vốn đối ứng từ 0 đồng. Riêng khách hàng từng mua trực tiếp xe xăng VinFast còn được tặng voucher trị giá lên đến 80 triệu đồng khi chuyển sang ô tô điện. Nếu áp dụng voucher cao nhất, chi phí sở hữu VF 8 có thể chỉ còn từ 818 triệu đồng.

Nguồn tin: nghenhinvietnam.vn