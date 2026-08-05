Tổ chức thi lại cho 100% thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng (phải ảnh) chủ trì họp báo. Ảnh: Sỹ Điền.

Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì họp báo.

Kỳ thi lại được tổ chức dự kiến ngày 14 và 15/8/2026

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tại các địa phương trên cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã yêu cầu các sở GD&ĐT rà soát, phân tích kết quả thi; đồng thời phối hợp với Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh các phản ánh, dấu hiệu bất thường trong Kỳ thi.

Trước đó, qua phân tích dữ liệu kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố, đồng thời tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp với Bộ Công an phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm Quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đang khẩn trương xử lý theo quy định.

Đến nay, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thông báo cho Bộ GD&ĐT kết quả điều tra ban đầu, trong đó xác định: các sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ Điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi; có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại Điểm thi. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định.

Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; Kỳ thi lại được tổ chức trong 2 ngày, dự kiến ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2026. Công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19 tháng 8 năm 2026.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Sỹ Điền.

Kết quả thi ngày 11 và 12/6 của thí sinh tại Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang không được sử dụng để xét tuyển ĐH, CĐ

Kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.

Tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy chế, quy định tổ chức Kỳ thi để bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng gian lận; tiếp tục cử các giảng viên đại học để giám sát tổ chức thi tại các Điểm thi của địa phương. Đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng Đề án và phương án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Việc kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy vai trò giám sát của báo chí và toàn xã hội là đặc biệt quan trọng. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí kịp thời thông tin minh bạch, đầy đủ về Kỳ thi và công bố kết quả thi để toàn xã hội giám sát.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, kết quả điểm thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước. Trước bất thường này, ngay ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Ngày 3/7, UBND tỉnh Tuyên Quang có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn. Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra. Liên quan đến vụ việc, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cũng ngày 7/7, tại Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 7/7/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc với yêu cầu: Khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi. Chiều 9/7, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả xác minh những bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tại đây, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất cho 322 học sinh chuyên Tuyên Quang cùng 6 thí sinh tự do ở điểm thi này thi lại môn Toán. Trước đề xuất này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp. Trong thời gian chưa có kết luận, các thí sinh tại trường này vẫn đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch. Trường hợp xác định thí sinh vi phạm quy chế, Bộ sẽ xử lý theo quy định, tương ứng với tính chất, mức độ. Chiều 15/7 tại Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất của vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại điểm thi của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; bảo đảm công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt sai phạm. Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cũng trong ngày 17/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Mới đây nhất, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, diễn ra ngày 3/8, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.

Tác giả: Hiếu Nguyễn



Nguồn tin: giaoducthoidai.vn