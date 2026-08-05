Gặp lại tình đầu sau 10 năm, người đàn ông "đứng hình" vì màn trả đũa đầy bất ngờ

Gặp lại người từng khiến trái tim rung động lần đầu tiên, nhiều người vẫn nghĩ đó sẽ là một khoảnh khắc đầy hoài niệm. Thế nhưng, với một người đàn ông 38 tuổi ở Trịnh Châu, Trung Quốc, cuộc hội ngộ với mối tình đầu lại trở thành kỷ niệm mà có lẽ anh khó lòng quên được.

Gặp lại người yêu cũ sau 10 năm , người đàn ông chết lặng trước màn "trả đũa" không thể ngờ.

Cách đây 10 năm, anh từng có một mối tình với một cô gái làm việc tại quán karaoke. Khi ấy, anh là khách quen, còn cô là nhân viên phục vụ. Từ những lần gặp gỡ thường xuyên, tình cảm giữa hai người dần nảy nở. Tuy nhiên, vì khác biệt trong tính cách và nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải, mối quan hệ nhanh chóng đi đến hồi kết. Người đàn ông sau đó chủ động chia tay, lập gia đình và cả hai cũng mất liên lạc từ đó.

Không ai ngờ rằng nhiều năm sau, họ lại gặp lại nhau trong một hoàn cảnh hết sức bất ngờ.

Trong một lần đến tiệm tóc, người đàn ông bàng hoàng nhận ra nhân viên đang làm việc tại đây chính là người yêu cũ năm nào. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại. Với anh, cuộc gặp này ban đầu dường như giống một sự sắp đặt của số phận. Thậm chí, anh còn nghĩ rằng sau nhiều năm xa cách, hai người có thể ngồi lại và ôn chuyện cũ.

Nhưng thực tế nhanh chóng khiến anh nhận ra mọi chuyện không giống như mình tưởng.



Ban đầu, người phụ nữ vẫn tỏ ra khá bình thường. Cô chủ động đề nghị gội đầu cho anh, còn nói sẽ "chăm sóc thật kỹ". Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, bầu không khí hoàn toàn thay đổi.

Thay vì những động tác nhẹ nhàng như một buổi gội đầu thông thường, cô bất ngờ hất mạnh bọt dầu gội lên mặt anh, liên tục dùng tay tác động khiến người đàn ông hoảng hốt. Anh vừa bất ngờ vừa khó xử, liên tục cầu xin cô dừng lại nhưng dường như sự tức giận bị dồn nén suốt nhiều năm vẫn chưa được giải tỏa.

Chưa dừng lại ở đó, trong lúc xả nước, người phụ nữ còn có hành động khiến anh càng thêm bối rối khi đưa vòi nước lại gần miệng anh, khiến anh sặc sụa. Xen giữa những hành động ấy là những lời trách móc về chuyện tình cảm trong quá khứ, như cách cô nhắc lại những tổn thương từng phải chịu đựng.

Toàn bộ sự việc được ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong đoạn video, người đàn ông hiện rõ vẻ bất ngờ, bất lực, trong khi người phụ nữ thể hiện sự giận dữ pha lẫn cảm giác như đã trút được nỗi ấm ức sau nhiều năm.

Sau đó, người đàn ông đăng tải nhiều bài viết bày tỏ sự bức xúc, cho rằng cuộc gặp tưởng chừng bình thường lại biến thành một trải nghiệm đáng nhớ theo cách không ai mong muốn.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng bật cười trước tình huống trớ trêu, ví đây là một màn "gặp lại người cũ" đầy kịch tính. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng phía sau hành động của người phụ nữ là những cảm xúc bị kìm nén từ quá khứ.

Dù gây nhiều tranh luận, câu chuyện cũng cho thấy một điều: không phải cuộc tái ngộ nào với mối tình đầu cũng đi kèm những ký ức đẹp. Có những người chỉ còn lại sự tiếc nuối, có những người vẫn mang theo những tổn thương chưa từng được nói ra.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn