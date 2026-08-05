Bão số 3 bất ngờ đổi hướng, Biển Đông vẫn có gió giật cấp 10

Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến gần đảo Luzon

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 5/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Chiều 5/8, bão số 3 tiếp tục hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10. (Ảnh: Cắt từ clip Windy)

Dự báo đến 13h ngày 6/8, bão di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/giờ, đến khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), tại vị trí khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khi đó, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm giảm xuống còn cấp 6, giật cấp 8.

Đến 13h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/giờ, đến vùng biển phía Đông đảo Luzon, tại vị trí khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp, với sức gió dưới cấp 6.

Biển Đông còn gió mạnh, sóng cao 4m

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV