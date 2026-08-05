Hé lộ diện mạo khôi ngô của con trai thứ 3 nhà Trường Giang – Nhã Phương

Mới đây, vợ chồng Nhã Phương bất ngờ công khai diện mạo con trai út và nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhóc tì gây chú ý với gương mặt bầu bĩnh, đường nét tuấn tú được nhiều người nhận xét là giống hệt anh trai Hope lúc nhỏ.

Trước đó, cặp đôi chỉ hé lộ tên tiếng Anh của con thứ 3 là Joy (sinh tháng 1/2026). Trong những tháng đầu đời của con, vợ chồng nữ diễn viên giấu kín diện mạo, cũng như giới tính, tên tiếng Việt của nhóc tì.

Con trai thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang lộ diện. Ảnh: FBNV.

Nhóc tì siêu bụ bẫm và đáng yêu. Ảnh: FBNV.

Trong đoạn video, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang đã đưa bé đi tiêm chủng. Joy được ví như "năng lượng tích cực" khi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Cậu bé khiến khán giả tan chảy bởi ngoại hình bụ bẫm, đôi mắt sáng, to tròn. Nhiều người nhận xét nhóc tỳ sở hữu vẻ ngoài lanh lợi, dễ mến và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý là sự giống nhau giữa bé út và anh trai Hope. Không ít khán giả cho rằng cậu bé gần như là "bản sao" của Hope thời còn nhỏ, từ khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đến biểu cảm hồn nhiên.

Khán giả nhận xét Joy có nhiều nét giống anh trai Hope lúc nhỏ (ảnh bên phải). Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc hiếm hoi của gia đình Trường Giang - Nhã Phương. Nhiều ý kiến cho rằng hai anh em có ngoại hình giống nhau đến mức nếu không được giới thiệu, rất khó để phân biệt qua những hình ảnh thời thơ ấu.

Cậu bé Joy đã hoàn thành việc tiêm chủng một cách suôn sẻ, khỏe mạnh. Trường Giang dù bận rộn với công việc nhưng luôn ở bên, đồng hành cùng vợ con trong quá trình tiêm chủng. Anh còn chăm chú lắng nghe lời dặn của cô điều dưỡng.

Nhã Phương và Trường Giang tổ chức đám cưới vào năm 2018. Sau khoảng 8 năm gắn bó, cặp đôi vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân viên mãn, luôn đồng hành và ủng hộ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tổ ấm của 2 nghệ sĩ hiện đã có "đủ nếp đủ tẻ". Con gái đầu lòng của họ là Võ Thanh Thiên Ý, tên tiếng Anh là Destiny, năm nay 7 tuổi. Trong khi đó, cậu con trai chào đời vào năm 2023 có biệt danh Hope.

Vợ chồng Trường Giang hiện có 3 con "đủ nếp, đủ tẻ". Ảnh: FBNV.

Sau khi đón con thứ 3, Nhã Phương chọn dịch vụ ở cữ để được chăm sóc, hỗ trợ chu đáo vì ông xã thường bận đi làm xa. Nữ diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn, săn chắc sau khi sinh con thứ 3. Mỗi lần xuất hiện, bà xã của Trường Giang khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng "lên hương".

Nhiều năm qua, Trường Giang và Nhã Phương được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc của làng giải trí Việt. Dù đều bận rộn với công việc nghệ thuật, cả hai vẫn ưu tiên dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng các con.

Nhã Phương khoe vóc dáng của mẹ bỉm 3 con. Ảnh: Internet.

Thay vì thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội, vợ chồng nam danh hài chỉ thỉnh thoảng hé lộ những khoảnh khắc đặc biệt. Chính sự kín đáo ấy càng khiến mỗi lần các con xuất hiện đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn