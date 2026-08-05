Đừng chỉ ăn vì ngon: Loại trái cây đang vào mùa này có thể giúp đường ruột hoạt động trơn tru hơn

Nhiều người chỉ chú ý đến hệ tiêu hóa khi xuất hiện tình trạng táo bón kéo dài. Tuy nhiên, trước đó cơ thể thường đã phát ra nhiều dấu hiệu như bụng chướng, cảm giác nặng nề sau bữa ăn, ăn không ngon miệng hoặc đi vệ sinh không đều.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lối sống ít vận động, uống không đủ nước và khẩu phần nghèo chất xơ là những yếu tố thường gặp khiến nhu động ruột hoạt động kém hiệu quả, đặc biệt trong những tháng hè nắng nóng.

Giữa rất nhiều loại trái cây mùa hè, thanh long đỏ thường được nhắc đến khi nói về thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa.

Loại quả này chứa cả chất xơ hòa tan lẫn chất xơ không hòa tan. Đây là hai thành phần có vai trò hỗ trợ quá trình tạo khối phân, giữ nước và thúc đẩy hoạt động của đường ruột. Bên cạnh đó, những hạt nhỏ màu đen bên trong quả cũng góp phần hỗ trợ quá trình đào thải cặn bã khi đi qua hệ tiêu hóa.

Ngoài chất xơ, thanh long đỏ còn cung cấp vitamin C, polyphenol, betalain cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Hàm lượng nước cao trong quả cũng giúp bổ sung nước cho cơ thể trong thời tiết oi bức.

Không ít chuyên gia dinh dưỡng gợi ý kết hợp thanh long đỏ với sữa chua không đường trong các bữa phụ.

Lý do là chất xơ trong thanh long có thể đóng vai trò như nguồn dinh dưỡng cho lợi khuẩn đường ruột, trong khi sữa chua bổ sung probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh. Sự kết hợp này được cho là hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và góp phần giảm nguy cơ táo bón.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây không phải công thức mang lại hiệu quả tức thì. Sức khỏe đường ruột vẫn phụ thuộc vào chế độ ăn uống, lượng nước tiêu thụ và mức độ vận động mỗi ngày.

Sau khi đọc các chia sẻ trên mạng xã hội, không ít người cho rằng ăn càng nhiều thanh long đỏ càng tốt.

Thực tế, việc tiêu thụ quá mức có thể gây tác dụng ngược. Lượng chất xơ lớn trong một thời gian ngắn dễ khiến người có hệ tiêu hóa nhạy cảm gặp tình trạng đầy hơi, khó chịu hoặc tiêu chảy.

Ngoài ra, thanh long đỏ vẫn chứa đường tự nhiên. Những người cần kiểm soát đường huyết nên cân đối khẩu phần phù hợp thay vì sử dụng tùy ý.

Những cụm từ như "làm sạch ruột", "thải độc cơ thể" hay "giảm mỡ bụng thần tốc" thường xuyên xuất hiện trong các nội dung quảng cáo về thanh long đỏ.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây là cách diễn đạt dễ gây hiểu lầm. Thanh long không phải thuốc nhuận tràng và cũng không có khả năng đào thải độc tố theo cách nhiều người vẫn nghĩ. Chức năng xử lý và loại bỏ chất độc trong cơ thể chủ yếu thuộc về gan và thận.

Điểm mạnh thực sự của loại trái cây này nằm ở việc bổ sung chất xơ, nước và các chất chống oxy hóa, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa vận hành thuận lợi hơn khi được sử dụng đều đặn trong chế độ ăn lành mạnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng cho biết chất xơ từ rau xanh và trái cây đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa táo bón cũng như duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Theo khuyến nghị, người trưởng thành nên bổ sung khoảng 300g rau xanh và từ 200 đến 300g trái cây mỗi ngày.

Bên cạnh đó, việc uống từ 1,5 đến 2 lít nước, duy trì vận động tối thiểu 30 phút mỗi ngày và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn cũng được xem là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa.

Tác giả: Ánh Dương (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn