Phát hiện ung thư thận từ cơn đau vùng thắt lưng

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: THÁI HÀ)

Điều trị ung thư thận cho bệnh nhân bằng phẫu thuật robot

Theo các bác sĩ, đôi khi, chỉ một cơn đau lưng âm ỉ, tưởng chừng là dấu hiệu của tuổi tác hay lao động nặng, lại là lời cảnh báo của cơ thể về một căn bệnh nguy hiểm đang âm thầm tiến triển.

Với ông Đ.N.K (64 tuổi), việc quyết định đến Bệnh viện K khám sau nhiều ngày đau vùng thắt lưng đã trở thành bước ngoặt, giúp ông phát hiện khối u thận khi bệnh vẫn còn ở giai đoạn sớm - thời điểm vàng để các bác sĩ lựa chọn phương pháp tối ưu nhằm điều trị triệt để và bảo tồn tối đa chức năng thận.

Qua chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện, bệnh nhân Đ.N.K có khối u thận phải kích thước khoảng 3cm, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào thận. Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc ung thư thận phải giai đoạn T1N0M0 - giai đoạn sớm, chưa ghi nhận di căn. Với khối u còn ở giai đoạn sớm, người bệnh được chỉ định cắt bán phần thận phải bằng phẫu thuật robot thay vì phải cắt bỏ toàn bộ quả thận như trước đây.

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K cho biết, ưu điểm lớn nhất của cắt bán phần bằng robot sẽ giúp phẫu thuật viên loại bỏ chính xác khối u, đồng thời bảo tồn tối đa phần nhu mô thận còn khỏe mạnh.

“Với hình ảnh phóng đại ba chiều cùng cánh tay robot có khả năng thao tác linh hoạt trong không gian hẹp, phẫu thuật viên có thể thực hiện các thao tác cắt, khâu và cầm máu chính xác hơn, giảm nguy cơ chảy máu và góp phần bảo tồn chức năng thận lâu dài. Việc giữ lại phần lớn nhu mô thận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người bệnh, góp phần giảm nguy cơ suy giảm chức năng thận trong tương lai và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Với sự chuẩn bị kỹ càng của ê-kíp Khoa Ngoại Tiết niệu, ca mổ diễn ra thành công, bảo đảm về mặt ung thư học và bảo tồn tối đa tổ chức lành chung quanh”, bác sĩ Đỗ Anh Tuấn chia sẻ.

Phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ - “chìa khóa” kiểm soát bệnh

Chia sẻ thêm về việc làm thế nào để phát hiện sớm được tình trạng bệnh, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K nhấn mạnh, khác với nhiều bệnh lý có biểu hiện rõ ràng, ung thư thận thường khởi phát một cách âm thầm. Khi khối u còn nhỏ, người bệnh hầu như không cảm nhận được những thay đổi bất thường của cơ thể. Do đó, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc trong các đợt khám sức khỏe định kỳ, khi chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng đặc hiệu.

Chính vì thế, bác sĩ Dũng khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau âm ỉ vùng hông lưng kéo dài, tiểu ra máu, sờ thấy khối bất thường vùng hông hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám.

Theo bác sĩ Dũng, việc phát hiện sớm và điều trị thành công ung thư thận bằng phẫu thuật robot đã khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện K trong lĩnh vực ngoại khoa ung bướu công nghệ cao. Cá thể hóa điều trị, lựa chọn phương pháp tối ưu cho từng người bệnh, hướng tới điều trị triệt căn sẽ giúp bảo tồn tối đa chức năng cơ quan và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị cho người bệnh.

Tác giả: Minh Hà

Nguồn tin: nhandan.vn