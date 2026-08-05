Kịp thời cứu 4 người mắc kẹt trong 2 đám cháy

Cụ thể, 19h48 ngày 4/8, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số 98 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, bên trong nhà có 2 người bị mắc kẹt tại tầng 3.

Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8 và số 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, 3 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 20 CBCS nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy và CNCH.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đưa các nạn nhân mắc kẹt xuống dưới an toàn.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã nhanh chóng tiếp cận, hướng dẫn người mắc kẹt sử dụng khăn ướt bảo vệ đường hô hấp và di chuyển ra khu vực ban công thông thoáng. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm người bị nạn, triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh và đưa được 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn.

Đến khoảng 20h18 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ nhiều phần công trình trong nhà và các nhà dân liền kề xung quanh. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trước đó, khoảng 2h7 ngày 4/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 19, ngõ 8 phố Tản Đà, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 CBCS thuộc Đội CC & CNCH khu vực số 4 và Đội CC & CNCH khu vực số 15 – Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và CNCH.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích khoảng 40m²/sàn đang có khói, lửa phát sinh tại khu vực để xe ở tầng 1. Qua trinh sát, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định thời điểm xảy ra cháy có 4 người trong nhà. Trong đó, 2 người đã tự thoát ra ngoài, 2 người còn mắc kẹt tại các tầng phía trên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH triển khai lực lượng, phương tiện để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phố Tản Đà, phường Hà Đông.

Trước tình hình trên, chỉ huy chữa cháy khẩn trương phân công các mũi chiến đấu triển khai đồng thời nhiệm vụ cứu người và khống chế đám cháy. Một mũi cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị bảo hộ, phương tiện chuyên dụng tiếp cận các tầng trên để tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài. Các mũi còn lại triển khai đội hình chữa cháy tại tầng 1, ngăn chặn lửa và khói phát triển lên các tầng, đồng thời chống cháy lan sang những nhà dân liền kề.

2 người mắc kẹt trong đám cháy tại phố Tản Đà, phường Hà Đông đã được lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đưa ra ngoài an toàn.

Quá trình cứu nạn diễn ra khẩn trương trong điều kiện ngôi nhà có diện tích nhỏ, khu vực xảy ra cháy chứa phương tiện và nhiều vật dụng sinh hoạt. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tại chỗ, 2 người mắc kẹt đã được tiếp cận, hướng dẫn và đưa ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 2h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.vn