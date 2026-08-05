SMS lỗi thời, đây mới là cách nhắn tin đúng

SMS ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong nhiều năm, SMS vẫn là phương thức nhắn tin mặc định trên điện thoại. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng công nghệ này đã bộc lộ nhiều hạn chế về bảo mật, đến mức nhiều cơ quan chức năng khuyến nghị người dùng nên chuyển sang các nền tảng nhắn tin có mã hóa đầu cuối khi trao đổi thông tin quan trọng.

SMS có mặt trên điện thoại từ năm 1992. Dù có ưu điểm tương thích với hầu hết thiết bị và không cần kết nối Internet, mô hình nhắn tin lại được thiết kế trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng chưa phát triển như hiện nay.

Vì vậy, tin nhắn SMS không được mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption). Nội dung có thể bị truy cập trong một số trường hợp nếu hạ tầng mạng bị tấn công hoặc bị khai thác.

Những lo ngại này từng được nhắc đến sau chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hạ tầng viễn thông tại Mỹ năm 2025. Khi đó, giới chức an ninh nước này khuyến nghị người dân ưu tiên sử dụng các ứng dụng có mã hóa đầu cuối như Signal, WhatsApp hoặc iMessage thay vì SMS khi cần trao đổi thông tin quan trọng.

SMS cũng bộc lộ nhiều hạn chế về tính năng. Mỗi tin nhắn chỉ chứa tối đa 160 ký tự (hoặc khoảng 70 ký tự nếu sử dụng tiếng Việt có dấu), đồng thời không hỗ trợ chia sẻ hình ảnh, video hay tệp âm thanh như các nền tảng nhắn tin hiện nay.

Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp di động cũng đang thúc đẩy việc thay thế SMS bằng chuẩn nhắn tin mới RCS (Rich Communication Services). Mô hình bổ sung các tính năng quen thuộc như gửi ảnh chất lượng cao, tạo nhóm chat hay hiển thị trạng thái đang nhập, cũng như phát triển theo hướng tăng cường bảo mật.

Trước tình hình này, Apple được cho là đang hỗ trợ RCS trên iPhone. Qua đó, việc nhắn tin giữa iOS và Android dần khắc phục những hạn chế của SMS truyền thống.

Tuy vậy, SMS vẫn chưa thể biến mất trong thời gian ngắn. Nhiều ngân hàng doanh nghiệp, nhà mạng và dịch vụ trực tuyến vẫn sử dụng để gửi mã OTP, thông báo giao dịch hoặc xác thực tài khoản.

Người dùng cũng cần cẩn trọng với tin nhắn từ số điện thoại lạ. Tại Việt Nam, cơ quan công an nhiều lần cảnh báo về tình trạng phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, đơn vị giao hàng hoặc nhà mạng nhằm dẫn dụ người dùng truy cập các đường liên kết độc hại.

Các đối tượng thường tạo nội dung mang tính khẩn cấp như thông báo tài khoản gặp sự cố, nhận thưởng, cập nhật thông tin hoặc xử phạt vi phạm giao thông. Khi người dùng nhấp vào đường link, họ có thể bị dẫn đến website giả mạo để đánh cắp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

Đối với các cuộc trò chuyện cá nhân, đặc biệt là khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, người dùng nên ưu tiên các ứng dụng hỗ trợ mã hóa đầu cuối. Trong khi đó, với những tin nhắn SMS chứa mã OTP hoặc thông báo từ ngân hàng, người dùng vẫn có thể sử dụng bình thường nhưng cần cảnh giác với các tin nhắn yêu cầu bấm vào đường link hoặc cung cấp thông tin tài khoản.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn