Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng

Truy tố nhiều cán bộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) và chồng là Lê Văn Đông (SN 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) giữ vai trò chủ chốt trong vụ án.

Cơ quan công tố xác định Mai Anh thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, phân công vai trò cho nhiều người, đồng thời dùng tiền và lợi ích vật chất hối lộ cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Bị can này còn nhận tiền của nhiều người để tác động làm sai lệch kết luận giám định pháp y tâm thần.

Bị can Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông (Ảnh: Công an Tp.Hà Nội).

Theo hồ sơ, năm 2015, Mai Anh bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận bị can mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực và hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Lợi dụng thời gian chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh bị cáo buộc trốn khỏi nơi ch

Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Mai Anh (có 7 tiền án, tiền sự) bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ; Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự) bị truy tố về các hành vi liên quan đến ma túy.

Cựu Viện trưởng bị cáo buộc nhận hơn 8 tỷ đồng

Đáng chú ý, bị can Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương (thuộc Bộ Y tế), bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Theo cáo trạng, bị can đã nhận tổng cộng hơn 8 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định, tuyển dụng nhân sự và tạo điều kiện trái quy định cho một số người trong quá trình chữa bệnh bắt buộc.

Cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ còn có Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Lâm Văn Thành - Phó Viện trưởng; Lê Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Hoàng Tất Thành - Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

ữa bệnh, móc nối với nhiều đối tượng làm giả tài liệu liên quan đến giám định pháp y tâm thần. Từ các tài liệu này, nhiều phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm và Trại giam số 5 (Bộ Công an) được tòa án áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021, Mai Anh nhiều lần chi tiền cho cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương đi nghỉ dưỡng, đồng thời nhận tiền của nhiều trường hợp để chuyển cho bác sĩ làm sai lệch kết quả giám định tâm thần.

Qua đó giúp đối tượng khác được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền môi giới hối lộ được xác định hơn 3,8 tỷ đồng, trong đó Mai Anh hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Ảnh: Bộ Y tế).

Vụ án còn liên quan đến nhiều cán bộ trong cơ quan thực thi pháp luật. Trong đó, Dương Thị Hòa, nguyên Kiểm sát viên VKSND quận Thanh Xuân (cũ), Tp.Hà Nội bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Phạm Minh Tuấn, nguyên Điều tra viên Công an Tp.Hà Nội, bị truy tố về các tội Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, nhiều bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng một số cán bộ công an, viện kiểm sát đã lợi dụng chính nơi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để thực hiện, che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra cho rằng đây là nguyên nhân khiến Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông và nhiều người đang trong diện chữa bệnh bắt buộc vẫn có thể đi lại, sinh hoạt bình thường, trốn khỏi nơi chữa bệnh, tiếp tục phạm tội, thậm chí lôi kéo một số bác sĩ cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 67 bị can trong vụ án. Quá trình điều tra, một bị can đã chết, một bị can bỏ trốn và bị truy nã, còn lại 65 bị can bị VKSND Tp.Hà Nội truy tố.

Tác giả: Đặng Ngọc Thuỷ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn