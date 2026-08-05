Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, có thể nghỉ 7 hoặc 10 ngày

Nghỉ lễ là dịp người dân dành thời gian đi chơi, đoàn tụ bên gia đình - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức.

Phương án 1 là nghỉ 5 ngày, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Với phương án này, do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết, công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm, ngày 4-2-2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư 10-2-2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian Tết âm lịch là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án 2 là nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Với phương án này, cơ quan soạn thảo đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu 12-2-2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, 27-2-2027.

Như vậy, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5-2-2027 dương lịch (tức ngày 29 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết chủ nhật ngày 14-2-2027 dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết âm lịch năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

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Theo quan điểm của Bộ Nội vụ, phương án thứ nhất tối ưu hơn bởi công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 28 tháng chạp, giúp người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước Tết.

Còn với phương án 2, cầu đi lại tập trung trong thời gian ngắn, có thể gia tăng áp lực đối với giao thông vận tải, nhất là tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.

Trong khi đó, căn cứ thực tế, chủ sử dụng lao động được lựa chọn 3 phương án bao gồm: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Bộ Nội vụ lưu ý doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì chủ sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp.

Để trình Thủ tướng xem xét, quyết định phương án nghỉ lễ của năm 2027, Bộ Nội vụ đề nghị 13 cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo phương án nêu trên.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: tuoitre.vn