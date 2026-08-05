Bộ GD-ĐT nêu lý do 328 thí sinh Tuyên Quang được thi lại, còn 5 em ở Quảng Trị thì không

Trường THPT chuyên Tuyên Quang - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sáng 5-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Buổi họp báo được tổ chức sau hơn 1 tháng rà soát, xác minh, điều tra những bất thường tại điểm thi này. Đồng thời đợt xét tuyển đại học đầu tiên đã bắt đầu từ hôm qua 4-8.

Cơ sở nào cho 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp?

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - cho biết qua phân tích dữ liệu điểm thi của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, điểm tất cả môn thi tại đây cao bất thường so với các trường THPT chuyên trên toàn quốc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm tập thể điểm thi, đã khiến kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, không khách quan, công bằng.

Quá trình điều tra, bước đầu phát hiện sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, ý kiến của các cơ quan liên quan, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và kết quả điều tra của cơ quan công an, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã họp và thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi.

Đợt thi lại dự kiến tổ chức ngày 14 và 15-8. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 19-8.

Lý giải việc cho 328 thí sinh điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp, ông Chương nêu rõ ba lý do.

Thứ nhất, phân tích dữ liệu thi của thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang nhận thấy kết quả thi của tất cả các môn thi tại điểm thi này cao bất thường so với các trường THPT chuyên trên toàn quốc.

Thứ hai, theo báo cáo số 227 của UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 20-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi nhắc bài cho thí sinh ở các môn thi.

Thứ ba, kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng xác định đến nay một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi nhưng chưa phản ánh đúng thực tế. Sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng.

Căn cứ quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo thấy có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thi lại để công bằng với thí sinh khác

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Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao đổi tại họp báo sáng 5-8 - Video: NAM TRẦN

Theo ông Chương, việc thi lại để hủy kết quả thi không trung thực; các thí sinh này sẽ không tham gia các hình thức xét tuyển khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký.

"Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi. Tổ chức thi lại không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh vi phạm tại điểm thi mà bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để học sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi", ông Chương nói.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cũng cho biết việc cho 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp trong trường hợp này là biện pháp khắc phục hậu quả của một điểm thi đã không đảm bảo khách quan, trung thực.

"Thi lại để xác định lại kết quả không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân đã gian lận. Thi lại là để đảm bảo công bằng giữa các điểm thi và các thí sinh khác", ông Thưởng nói.

Đối với vụ gian lận thi tại Quảng Trị, trả lời câu hỏi "Vì sao 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả bài thi và không được thi lại?", ông Huỳnh Văn Chương cho biết vụ gian lận thi cử tại Quảng Trị khác Tuyên Quang.

Cụ thể, tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định được mức độ vi phạm, tính chất vi phạm, cá thể hóa mức độ vi phạm, nên địa phương hoàn toàn có trách nhiệm xử lý vụ việc.

Xét tuyển riêng cho thí sinh điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang Ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) - cho biết để bảo đảm quyền lợi thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và phục vụ công tác lọc ảo, Bộ GD-ĐT đã tạm chuyển trạng thái các em sang "chưa đủ điều kiện xét lọc ảo" từ ngày 4 đến 9-8. Việc này chỉ mang tính kỹ thuật, toàn bộ nguyện vọng và hồ sơ đăng ký vẫn được giữ nguyên. Sau khi có kết quả thi bổ sung và căn cứ kết luận điều tra, thí sinh sẽ được xét tuyển riêng theo mức điểm mới vào đúng trường, ngành và nguyện vọng đã đăng ký. Những em đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (từ 15 điểm theo quy định) sẽ được tham gia xét tuyển. Phương án này không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi cho hơn 1 triệu thí sinh dự thi và hơn 870.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trên cả nước. Ông Nguyễn Tiến Thảo cho biết đây là sự việc nghiêm trọng, không ai mong muốn. Bộ GD-ĐT đã làm việc với các cơ sở đào tạo có thí sinh liên quan để thống nhất phương án phối hợp xử lý, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của thí sinh. Theo ông Thảo, các trường đại học rất khó dự báo chính xác 100% số lượng thí sinh nhập học. Vì vậy, quy chế tuyển sinh cho phép các trường tuyển sinh với biên độ dao động trong khoảng ±5% so với chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo chủ động dành khoảng 0,5% chỉ tiêu để hỗ trợ nhóm thí sinh liên quan. Nhờ vậy, những em đủ điều kiện xét tuyển sau kỳ thi bổ sung vẫn có cơ hội trúng tuyển vào đúng trường, ngành phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Tác giả: Nguyên Bảo - Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn