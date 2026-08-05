Campuchia mất loạt cầu thủ trước trận gặp tuyển Việt Nam

Campuchia tổn thất lực lượng trước trận gặp tuyển Việt Nam.

Trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình gặp tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Campuchia đã quyết định chia tay 3 cầu thủ gồm Abdel Kader Coulibaly, Sin Sovannmakara và Ouk Sovann vì những lý do khác nhau.

Quyết định được HLV Koji Gyotoku đưa ra sau khi đội bóng xứ Chùa Tháp chính thức không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Trong số 3 cầu thủ rời đội, Abdel Kader Coulibaly là gương mặt giàu kinh nghiệm và từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình Campuchia.

Việc cắt giảm lực lượng được xem là động thái nhằm tạo điều kiện để các cầu thủ sớm trở về CLB chuẩn bị cho các giải đấu trong nước, đồng thời cho thấy Campuchia không còn nhiều mục tiêu ở trận đấu cuối.

Ở phía đối diện, tuyển Việt Nam vẫn hướng tới mục tiêu giành quyền vào bán kết. Vì vậy, cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/8 được kỳ vọng sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik giành kết quả thuận lợi, qua đó hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn