Cầu thủ Thái Lan bị sét đánh tử vong khi đang thi đấu

Vụ việc xảy ra vào ngày 4/8 trong khuôn khổ giải Golok FA Cup, diễn ra tại huyện Su-ngai Kolok, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan.

Theo thông tin ban đầu, cầu thủ Sofwan Awae bị sét đánh ngay trên sân trong khi trận đấu đang diễn ra. Dù được đưa đi cấp cứu, anh không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Ngoài ra, một số cầu thủ khác cũng bị thương và đang được điều trị.

Ảnh: thairath

Sofwan Awae, từng khoác áo Pattani FC, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng lên Thai League 1. Đặc biệt, Awae chỉ vừa hoàn tất việc gia nhập Yala FC để chuẩn bị cho mùa giải mới vài ngày trước.

Sau sự việc, Yala FC đã đăng tải thông báo bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cầu thủ này, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân và bạn bè của Sofwan Awae.

Sự cố thương tâm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ khi các trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra trong điều kiện thời tiết có giông sét là cực kỳ nguy hiểm.

Tác giả: Hân Hạnh

Nguồn tin: xahoi.congly.vn