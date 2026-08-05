Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn WHA (Thái Lan) đầu năm 2026. (Ảnh: KIM OANH)

Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan do tỉnh Nghệ An và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phối hợp tổ chức, quy mô cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 10/8.

Trong khuôn khổ của chương trình kỷ niệm, Ban tổ chức sẽ trưng bày ảnh, tư liệu giới thiệu chặng đường 50 năm thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan; những thành tựu hợp tác nổi bật giữa Nghệ An với các địa phương và đối tác của Thái Lan; giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa, tiềm năng hợp tác, đầu tư, thương mại và du lịch của Nghệ An; giới thiệu các dự án đầu tư tiêu biểu của doanh nghiệp Thái Lan trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm tới đoàn công tác Tập đoàn WHA. (Ảnh: KIM OANH)

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Thái Lan thiết lập năm 2013, chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Với việc tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước cam kết củng cố và tăng cường hơn nữa mọi lĩnh vực hợp tác, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chung và thể chế chính trị của nhau.

Việt Nam-Thái Lan có quan hệ hợp tác thương mại-đầu tư phát triển mạnh mẽ. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 22,1 tỷ USD. Thái Lan tiếp tục là nhà đầu tư lớn tại Việt Nam với hàng trăm dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 14,9-15,4 tỷ USD.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn