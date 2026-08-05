Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng Lãnh đạo UBND xã Anh Sơn.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Anh Sơn

Qua 21 năm tổ chức, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khẳng định vai trò quan trọng của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tại Nghệ An, phong trào này ngày càng phát triển với nhiều mô hình sáng tạo, hiện duy trì hiệu quả hơn 25.000 tổ tự quản về an ninh và 45 loại mô hình tại hơn 2.600 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; trong đó có 18 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

Xã Anh Sơn được sáp nhập từ thị trấn Kim Nhan, xã Đức Sơn và xã Phúc Sơn, với diện tích tự nhiên gần 197 km2, dân số gần 30.000 người, có biên giới, đồng bào dân tộc, tôn giáo, quốc lộ 7A đi qua; là trung tâm của huyện Anh Sơn trước đây. Vì vậy, xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu theo dõi phóng sự Ngày hội “Bình yên từ cơ sở - Sức mạnh từ lòng dân"

Văn nghệ chào mừng Ngày hội do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công biểu diễn

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã luôn giữ được ổn định; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, hiệu quả với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo như “Tự quản về an ninh, trật tự”, “Đội xung kích tình nguyện giữ yên biên giới vùng biên”, “Con nuôi Công an xã”. Cùng với đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố, đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên…

Chủ tịch UBND xã Anh Sơn Nguyễn Công Thắng khẳng định, trong thời gian tới, Đảng bộ và Chính quyền xã Anh Sơn sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền gần dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Anh Sơn trong thời gian qua.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; các yếu tố tác động đến an ninh, trật tự ngày càng đa dạng, khó lường; đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển vững mạnh, giữ vững môi trường bình yên để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân chủ động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Đổi mới nội dung, phương thức, cách thức tổ chức phong trào; nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở, quan tấm đến tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Đông đảo các lực lượng tham gia Ngày hội

Đồng thời, xây dựng lực lượng Công an xã thực sự là nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; tiếp tục xây dựng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, tận tụy phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát huy tối đa vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, xã Anh Sơn sẽ tiếp tục xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững bình yên và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh mong mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Hữu Sáng cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch công tác và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Anh Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng trao tặng 10 suất quà cho các gia đình hộ nghèo

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể xã Anh Sơn

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Duy Thanh tặng Nhà tình nghĩa cho anh Trần Văn Hạc

Lãnh đạo xã Anh Sơn tặng quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, địa phương hỗ trợ nhân lực, bảo đảm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn

Lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn