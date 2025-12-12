Lộ hình ảnh suất ăn của tuyển Việt Nam, "đơn giản" đáng báo động tại SEA Games 33

Những ngày vừa qua, hình ảnh về suất ăn phục vụ tuyển futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 33 đã làm dấy lên nhiều bình luận trái chiều trong dư luận. Một số bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thực đơn mà các cô gái áo đỏ được sắp đặt trông khá đơn điệu, chủ yếu là cơm trắng kèm vài món đơn giản, khiến không ít người hâm mộ băn khoăn về việc liệu các vận động viên có được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trong điều kiện thi đấu dày đặc của SEA Games.

Các bình luận trên mạng xã hội đa phần thể hiện sự quan tâm, đôi khi là lo lắng, khi thấy những nữ cầu thủ của chúng ta không có những suất ăn được bố trí đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho tập luyện và thi đấu — trong khi đó, chất lượng dinh dưỡng lại là yếu tố hết sức quan trọng cho vận động viên ở mọi môn.

Suất ăn đơn giản, được cho là của đội futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Trên nhiều trang báo thể thao trong nước, sau khi hình ảnh này được chia sẻ, đã có phản ánh rằng một số đoàn bạn tại SEA Games 33 cũng từng nêu ý kiến về suất ăn và chế độ dinh dưỡng do ban tổ chức cung cấp. Trong đó, phía Đoàn thể thao Malaysia từng gửi phản ánh — họ đề nghị ban tổ chức bổ sung thêm đa dạng các loại thực phẩm, nhất là các loại thịt và protein động vật trong thực đơn hàng ngày để phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng cao của vận động viên.

Theo phản ánh, những suất ăn quá giản đơn, thiếu các nhóm thực phẩm chính như thịt nạc, thịt đỏ, cá hoặc trứng đã khiến các đoàn phải đích thân “xin thêm” từ các điểm ăn tự chọn hoặc yêu cầu ban tổ chức xem xét điều chỉnh. Động thái này của các đoàn được cho là nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khoẻ cho VĐV tham dự trong thời gian SEA Games diễn ra — nhất là ở những môn đòi hỏi thể lực cao như điền kinh, bơi lội, karate, jujitsu hay futsal.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổ chức SEA Games 33 đã phải họp khẩn để rút kinh nghiệm sau các phản ánh liên quan tới suất ăn và nhiều khâu hậu cần khác. Đây là lần thứ hai họp bàn cấp tốc về vấn đề phục vụ VĐV — thể hiện trách nhiệm trước các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức đại hội. Lãnh đạo ban tổ chức khi trả lời với báo chí nhấn mạnh rằng họ rất coi trọng sức khoẻ, dinh dưỡng và quyền lợi của tất cả vận động viên tham dự SEA Games, và việc cải thiện chất lượng bữa ăn cho VĐV là việc làm được ưu tiên trong kế hoạch điều chỉnh phục vụ hậu cần.

Đoàn Malaysia cũng yêu cầu phía BTC của Thái Lan cung cấp thêm đa dạng các loại thịt trong bữa ăn. Trước đó, phía Thái Lan chỉ cung cấp thịt gà và cá.

Trong các trao đổi nội bộ, phía ban tổ chức cũng nhắc lại trách nhiệm của mình khi tiếp nhận phản ánh từ các đoàn và điều chỉnh kịp thời ngay trong thời gian diễn ra đại hội, để đảm bảo điều kiện thi đấu và sinh hoạt tốt nhất cho các đoàn tham dự.

Đối với tuyển futsal nữ Việt Nam, dù những hình ảnh về suất ăn giản đơn gây chú ý, chính các vận động viên và ban huấn luyện vẫn chủ động đảm bảo dinh dưỡng theo cách riêng của họ — thông qua việc yêu cầu bổ sung cá, thịt hoặc tự chuẩn bị các phần ăn bổ sung phù hợp với chế độ tập luyện khắc nghiệt. Đây không chỉ là phản ứng của riêng đội tuyển futsal nữ, mà còn phản ánh một thực tế lớn hơn: các vận động viên chuyên nghiệp cần một chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ dưỡng chất để đảm bảo hiệu suất thi đấu và phục hồi sau các cường độ thi đấu cao.

Nhìn chung, phản ứng của cộng đồng, của người hâm mộ và của chính các đoàn tham dự cho thấy dinh dưỡng VĐV đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng bên cạnh kết quả trên sân thi đấu. Không chỉ đơn thuần là “suất ăn”, mà là chế độ dinh dưỡng chuẩn mực phù hợp với thể trạng vận động viên — điều mà SEA Games 33 buộc phải nhìn nhận để tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các đoàn, từ futsal nữ Việt Nam cho tới các đội tuyển điền kinh, bơi lội hay võ thuật khác.

Sự quan tâm của dư luận về suất ăn không chỉ là một câu chuyện “bên lề sân cỏ”: đó là tiếng nói của người hâm mộ dành cho những người đang thi đấu vì màu cờ sắc áo, mong muốn họ được chăm sóc toàn diện ngay từ những điều nhỏ nhất — từ bữa ăn mỗi ngày cho tới chiếc huy chương cuối cùng.

Tác giả: Đoàn Dự

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn