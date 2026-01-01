Nghệ An tổ chức 29 lễ hội trong năm 2026

Theo thông báo, trong năm 2026, toàn tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 29 lễ hội. Trong đó, 20 lễ hội diễn ra vào mùa xuân (từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch); các lễ hội còn lại được tổ chức rải rác trong năm, từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch. Về quy mô, có 02 lễ hội cấp tỉnh và 27 lễ hội cấp xã.

Hai lễ hội quy mô cấp tỉnh

Hai lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh gồm:

Festival Du lịch Cửa Lò 2026, diễn ra từ ngày 15 đến 30/4/2026, tại phường Cửa Lò. Lễ hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An chủ trì, phối hợp với UBND phường Cửa Lò và các ngành, đơn vị liên quan tổ chức.

Lễ hội Làng Sen, tổ chức từ ngày 17 đến 19/5/2026, tại xã Kim Liên và phường Trường Vinh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan thực hiện.

27 lễ hội quy mô cấp xã

Các lễ hội tổ chức ở quy mô cấp xã bao gồm nhiều lễ hội truyền thống, lễ hội lịch sử – văn hóa đặc sắc, trong đó có nhiều lễ hội đã được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tiêu biểu như: Lễ hội Mường Ham (xã Mường Ham); Lễ hội Đền Vua Mai (xã Vạn An, xã Nam Đàn); Lễ hội Đền Cả (xã Yên Thành); Lễ hội Đền Vạn Lộc (phường Cửa Lò); Lễ hội Đền Cờn (phường Quỳnh Mai); Lễ hội Đền Quả Sơn (xã Bạch Ngọc); Lễ hội Hang Bua (xã Châu Tiến); Lễ hội Pu Nhạ Thầu (xã Hữu Kiệm); Lễ hội Đền thờ Nguyễn Xí (xã Đông Lộc); Lễ hội làng Vạc (phường Thái Hòa); Lễ hội Đền Bạch Mã (xã Kim Bảng); Lễ hội Đền Cuông (xã An Châu); Lễ hội Đền Chín Gian (xã Quế Phong); Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Nguyên)…

Bên cạnh đó, một số lễ hội gắn với các sự kiện chính trị – lịch sử quan trọng cũng được tổ chức trong năm, như Lễ hội Môn Sơn – Lục Dạ, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ (1931 – 2026); Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”, gắn với Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tổ chức tại Nghĩa trang Hữu nghị Việt – Lào (xã Anh Sơn).

Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việc tổ chức các lễ hội trong năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế – xã hội của địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn minh lễ hội, phát huy bản sắc văn hóa, tránh hình thức, lãng phí, mê tín dị đoan.

Tác giả: Ngọc Diệp

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn