Nữ sinh viên sập bẫy chạy chuyển trường của cán bộ đại học ‘dỏm’, mất hàng chục triệu đồng

Nghi phạm tại thời điểm bị bắt quả tang - Ảnh: H.B.

Ngày 31-12, Công an phường Hòa Cường tiếp nhận đơn trình báo của L.T.N. (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, nữ sinh viên) về việc bị một người tự xưng là cán bộ Phòng công tác sinh viên Đại học D.T. lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn "hỗ trợ chuyển trường".

Theo trình báo, do có nhu cầu chuyển từ Trường đại học Đ. sang Đại học D.T. nên chị N. đã đăng bài tìm hiểu thông tin trên fanpage của nhà trường.

Lợi dụng điều này, một người đàn ông chủ động liên hệ, tự giới thiệu tên "Hùng" và tự xưng là cán bộ nhà trường, có khả năng hỗ trợ chuyển trường cũng như sắp xếp chuyên ngành theo nguyện vọng.

Người này yêu cầu chị N. nộp tiền học phí các tín chỉ còn thiếu để hoàn thiện hồ sơ.

Tin là thật nên trong hơn nửa tháng, chị N. đã nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng và đưa trực tiếp hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Vậy nhưng việc chuyển trường không có bất kỳ kết quả nào.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an phường Hòa Cường khẩn trương xác minh, truy xét.

Sau hơn 4 giờ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trưa cùng ngày, lực lượng công an đã bắt quả tang nghi phạm V.D.V. (31 tuổi, trú xã Phú Ninh, Đà Nẵng) khi đang nhận tiền của nạn nhân tại khu vực ngã tư đường Núi Thành - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tại công an, V. khai là cựu sinh viên Đại học D.T., đã giả danh cán bộ Phòng công tác sinh viên để thực hiện hành vi.

Để tránh bị phát hiện, V. không sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân mà nhờ tài khoản của nhân viên các cửa hàng tiện lợi nhận tiền chuyển khoản rồi rút tiền mặt.

Hiện công an phường đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định.

Công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và phụ huynh, cần hết sức cảnh giác trước các lời mời chào chạy thủ tục, hỗ trợ chuyển trường trên mạng xã hội.

Mọi thủ tục liên quan đến đào tạo, chuyển trường phải được thực hiện trực tiếp qua các kênh chính thức của nhà trường; tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân tự xưng là cán bộ khi chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn