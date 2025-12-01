FIFA gọi tên Việt Nam

Hình ảnh ngập tràn cảm xúc của bóng đá Việt Nam trên fanpage FIFA.

Trên fanpage chính thức, FIFA World Cup đăng tải loạt ảnh tiêu biểu của bóng đá Việt Nam kèm thông điệp ngắn gọn, ý nghĩa: "Nhìn lại 2025: Là người Việt Nam".

Dòng trạng thái giản dị nhanh chóng thu hút sự chú ý, lan tỏa mạnh mẽ với cộng đồng người hâm mộ, như một sự khẳng định cho vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Những hình ảnh được FIFA lựa chọn không chỉ mang tính biểu trưng, mà còn gói gọn cả một năm thi đấu đầy tự hào. Đó là khoảnh khắc các cầu thủ Việt Nam quây quần bên lá cờ Tổ quốc giữa sân vận động rực lửa khán giả, những pha ăn mừng cuồng nhiệt sau các bàn thắng quan trọng, nụ cười xen lẫn nước mắt của các cầu thủ nữ, futsal và bóng đá nam khi hoàn thành sứ mệnh quốc gia.

Năm 2025 chứng kiến bóng đá Việt Nam tiếp tục hiện diện mạnh mẽ ở nhiều đấu trường, từ khu vực đến châu lục và thế giới. Không chỉ là kết quả hay danh hiệu, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là tinh thần thi đấu, bản lĩnh và hình ảnh đoàn kết của các đội tuyển, những yếu tố giúp Việt Nam trở thành cái tên giàu cảm xúc trong mắt bạn bè quốc tế.

Việc FIFA chủ động "gọi tên Việt Nam" là sự ghi nhận cho cả một quá trình bền bỉ, cho niềm tự hào dân tộc được thể hiện bằng bóng đá, và cho hình ảnh một quốc gia luôn bước ra sân với tinh thần không lùi bước.

Năm 2025 khép lại, nhưng dấu ấn bóng đá Việt Nam còn đó, rõ ràng, mạnh mẽ và đầy cảm hứng, đúng như cách FIFA khắc họa: "Là người Việt Nam".

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn