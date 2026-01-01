Tân Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 đăng quang vào thời khắc đặc biệt

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 - Ảnh chụp màn hình

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 diễn ra tại Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) vào tối 31-12, ngày cuối cùng của năm 2025.

Người đẹp Hải Phòng là Hoa hậu Biển Việt Nam

Vượt qua 24 người đẹp khác, Vũ Thu Hằng đến từ Hải Phòng đoạt vương miện Hoa hậu Biển Việt Nam 2025. Cô còn đoạt hai giải thưởng phụ Người đẹp truyền cảm hứng và Người đẹp thời trang.

Danh hiệu á hậu 1 trao cho người đẹp Trần Thị Mai Oanh.

Người đẹp Bùi Thị Uyên Phương, Nguyễn Thị Trúc Trân đồng danh hiệu á hậu 2.

Danh hiệu á hậu 3 trao cho ba người đẹp gồm: Lê Nguyễn Ngọc Linh, Ngô Bảo Trân và Trần Bảo Thương.

Ngoài ra ban tổ chức còn trao các danh hiệu phụ như: Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam 2025, Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2025.

Tân hoa hậu Vũ Thu Hằng sinh năm 1994, tốt nghiệp ngành quan hệ công chúng của Trường đại học Hòa Bình nhưng rất đam mê nghệ thuật.

Cô từng đoạt danh hiệu á quân cuộc thi Micro Vàng 2019, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình rèn luyện bản lĩnh và phong thái trình diễn chuyên nghiệp.

Thu Hằng chọn tham gia Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 để thử thách khả năng và bản lĩnh của chính mình.

Người đẹp Vũ Thu Hằng chạm tay vào vương miện vào thời khắc chào năm mới 2026 - Ảnh: FBNV

Khơi gợi tình yêu biển đảo trong giới trẻ

Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 với chủ đề Hành trình xanh - Chạm trái tim biển, với sự tranh tài của top 25 trong đêm chung kết.

Các người đẹp trải qua những phần thi: trình diễn trang phục dạ hội, bikini và áo dài, để chọn ra top 10 bước vào phần thi ứng xử.

Ban giám khảo đưa ra những câu hỏi xoay quanh tình yêu quê hương, trách nhiệm của thế hệ trẻ và vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ở phần thi này, Vũ Thu Hằng chia sẻ: “Biển sẽ luôn được bảo vệ khi mỗi người Việt không chỉ yêu vẻ đẹp của đại dương, mà còn ý thức sâu sắc về chủ quyền thiêng liêng của biển đảo Tổ quốc.

Biển là một phần máu thịt của đất nước, bảo vệ biển hôm nay là gìn giữ văn hóa, môi trường và khẳng định chủ quyền một cách hòa bình, văn minh nhưng kiên định. Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam".

Phần trả lời này đã giúp Vũ Thu Hằng chạm tay vào vương miện Hoa hậu Biển Việt Nam.

Giám khảo đêm chung kết có á hậu Trịnh Kim Chi (trưởng ban giám khảo), ca sĩ Lâm Vũ, Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 Nguyễn Hoài Linh, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2024 Đồng Thị Thanh Tâm, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam 2024 Trần Vũ Gia Hân…

Vũ Thu Hằng gây chú ý qua các phần thi - Ảnh: FBNV

Vũ Thu Hằng diện trang phục bikini - Ảnh: FBNV

Thu Hằng trong cuộc sống đời thường - Ảnh: FBNV

Người đẹp Hải Phòng đam mê hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ