Loại cá giàu Omega-3 hơn cá hồi, được ví như "vua dinh dưỡng", lại bổ đủ đường

Cải thiện sức khỏe tim mạch và ổn định huyết

Lợi ích hàng đầu của cá thu là khả năng bảo vệ hệ tim mạch nhờ hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào, giúp làm giảm mức cholesterol xấu và chất béo trung tính (triglyceride) trong máu. Khi các chỉ số này được kiểm soát, nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch sẽ giảm xuống, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Phát triển não bộ và tăng cường chức năng nhận thức

Hàm lượng DHA trong cá thu đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì cấu trúc và chức năng của tế bào thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Đối với trẻ em, cá thu hỗ trợ phát triển trí thông minh vượt trội, trong khi đối với người cao tuổi, việc ăn cá thu thường xuyên là một cách tự nhiên để ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức và các bệnh như Alzheimer hay Parkinson.

Cá thu cực nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Báo Lao Động)

Hỗ trợ hệ xương khớp chắc khỏe và giảm viêm

Cá thu cung cấp một lượng lớn vitamin D và canxi, hai dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường mật độ xương và ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người trưởng thành. Ngoài ra, các đặc tính kháng viêm tự nhiên của Omega-3 trong cá thu còn giúp giảm bớt các triệu chứng đau nhức, sưng tấy đối với những người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, giúp cơ thể vận động linh hoạt hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa

Ăn cá thu giúp cơ thể bổ sung selen và coenzyme Q10, những hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng loại bỏ các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Những dưỡng chất này không chỉ giúp tăng cường hàng rào miễn dịch để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi cơ thể nhanh chóng hơn sau khi ốm hoặc làm việc quá sức.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và xây dựng cơ bắp

Cá thu là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh nhưng lại chứa ít chất béo bão hòa, giúp tạo cảm giác no lâu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn. Đối với những người đang trong chế độ giảm cân hoặc tập luyện thể hình, protein từ cá thu giúp duy trì và phát triển khối lượng cơ bắp hiệu quả, đồng thời hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa mà không gây thiếu hụt dinh dưỡng cho cơ thể.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cá thu có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng. Các hợp chất chống oxy hóa cùng với axit béo omega-3 giúp ngăn chặn sự đột biến tế bào và ức chế sự phát triển của các khối u, bảo vệ cơ thể một cách toàn diện từ cấp độ tế bào.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng và ngăn ngừa mụn

Nhờ khả năng kháng viêm hiệu quả, các axit béo trong cá thu giúp làm dịu các tình trạng viêm da, giảm mụn trứng cá và duy trì độ ẩm tự nhiên cho làn da từ sâu bên trong. Việc bổ sung cá thu vào chế độ ăn thường xuyên sẽ giúp tăng độ đàn hồi cho da, làm chậm quá trình lão hóa và giúp làn da trông tươi sáng, khỏe mạnh hơn nhờ việc kích thích sản sinh collagen tự nhiên.

Tác giả: CTV Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn