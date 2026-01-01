Từ 1-1-2026 dừng hội đồng trường: Ai điều hành đại học công lập?

Kỳ họp thứ 19 của Hội đồng trường Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua nhiều chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của trường - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn về công tác nhân sự tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ trong bối cảnh hội đồng đại học, hội đồng trường kết thúc hoạt động theo quy định.

Sau khi báo cáo trực tiếp và xin ý kiến cơ quan cấp trên, để triển khai nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo liên quan nội dung bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ kể từ ngày 1-1-2026 tiếp tục thực hiện các hoạt động cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo.

Trong đó hiệu trưởng, giám đốc và cấp phó tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách cho đến khi có hướng dẫn, quyết định mới. Việc này nhằm bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Đối với chủ tịch hội đồng đại học, chủ tịch hội đồng trường đang là bí thư hoặc phó bí thư phụ trách đảng bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc sắp xếp, bố trí thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy đảng có thẩm quyền và tuân thủ các quy định của Đảng.

Đối với giám đốc, hiệu trưởng, quyền giám đốc, quyền hiệu trưởng hoặc phụ trách đại học (trường), phó giám đốc, phó hiệu trưởng tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền cho đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định mới.

Riêng các trường hợp chủ tịch hội đồng trường không giữ chức vụ bí thư, phó bí thư và các trường hợp khác, giám đốc hoặc hiệu trưởng, quyền giám đốc, quyền hiệu trưởng hoặc phụ trách đại học (trường) có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10-1-2026 để bố trí vị trí công tác phù hợp.

Trước đó, ngày 10-12-2025, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp. Hai luật này quy định kể từ ngày 1-1-2026, hội đồng đại học công lập, hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập kết thúc hoạt động.

Theo quy định, các hội đồng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng phải báo cáo kết quả tiếp nhận bàn giao với cơ quan quản lý trực tiếp hoặc báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở không có cơ quan quản lý trực tiếp trong thời hạn từ 3-6 tháng.

Ngày 12-9-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới lãnh đạo hội đồng trường, lãnh đạo nhà trường.

