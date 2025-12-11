'Hot girl taekwondo' giành 2 huy chương ngày ra quân SEA Games 33

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kim Uyên cho biết cô rất hạnh phúc vì lần đầu tiên giành HCV sau 4 kỳ SEA Games. Em muốn giành tặng HCV này cho ba mẹ, thầy cô những người đã luôn ủng hộ em. Ngoài ra em cũng tặng chính bản thân mình vì đã luyện tập không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc.