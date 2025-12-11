Phó Thủ tướng Thái Lan: 'Tôi cho lễ khai mạc SEA Games 10 điểm'

Ông Prompao khen lễ khai mạc SEA Games 33.

Trong bài trả lời phỏng vấn với Khaosod, ông nhấn mạnh buổi lễ được tổ chức "hoành tráng, không thua kém bất kỳ sự kiện hàng tuần nào", dù thời gian chuẩn bị gấp rút và ngân sách hạn chế. Khi được hỏi chấm bao nhiêu điểm cho lễ khai mạc, ông Prompao đáp: "Nếu là tôi, tôi cho 10 trên 10".

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan, sự hiện diện của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại lễ khai mạc là khoảnh khắc mang ý nghĩa đặc biệt, tạo bầu không khí trang trọng và xúc động trên khán đài. "Khi nhìn thấy hai Ngài tuyên bố khai mạc trước đại diện 11 quốc gia, tôi thực sự nghẹn lại. Đó là hình ảnh đẹp của tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau trong khu vực. Người dân Thái Lan may mắn khi có Nhà vua luôn quan tâm tới các hoạt động của nhân dân", ông nói.

Ông Prompao cũng tiết lộ chính phủ tiền nhiệm không hề bố trí ngân sách cho SEA Games 33. Vì vậy, Thái Lan buộc phải sử dụng ngân sách năm tài khóa 2026, chỉ hơn 100 triệu baht, và bắt đầu giải ngân từ ngày 1/10/2025. Trong điều kiện thiếu hụt nguồn lực, ban tổ chức phải tính toán từng khoản để bảo đảm giải đấu diễn ra trọn vẹn.

Ông thẳng thắn thừa nhận SEA Games đối mặt nhiều ý kiến phê bình, gồm các vấn đề về vận chuyển, hậu cần, thực phẩm và những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Tuy nhiên, toàn bộ phản hồi sẽ được tổng hợp để điều chỉnh kịp thời trong những ngày thi đấu còn lại.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn