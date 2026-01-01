Dự án thiết bị y tế 35 tỉ đồng nhưng giám định chỉ hơn 13,9 tỉ đồng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau - Ảnh: A.X.

Ngày 31-12, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan hai gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, có liên quan Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (Công ty AIC). Quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó ngày 21-11-2023, sau khi tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau chuyển sang, Cơ quan cảnh sát điều tra phân công điều tra viên xác minh nguồn tin về tội phạm.

Ngày 12-1-2024, cơ quan điều tra trưng cầu Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự giám định hệ thống máy DSA và các thiết bị y tế liên quan.

Do chưa có kết quả giám định, đến ngày 21-3-2024, vụ việc được tạm đình chỉ giải quyết. Sau khi có kết quả giám định, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khôi phục điều tra và khởi tố vụ án.

Theo hồ sơ, ngày 12-8-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũ phê duyệt dự toán dự án mua sắm với tổng mức gần 38 tỉ đồng, trong đó chi phí thiết bị gần 34,8 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn thu viện phí, dịch vụ y tế; thời gian thực hiện giai đoạn 2016-2018. Sau đó Công ty AIC trúng thầu gói mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA với giá hơn 35 tỉ đồng.

Quá trình kiểm tra cho thấy hồ sơ nhập khẩu các thiết bị do Công ty AIC cung cấp không đầy đủ hoặc bị tẩy xóa phần giá trị, song chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chưa kiểm tra, xử lý khi nghiệm thu.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã thu thập thông tin từ nhiều chi cục hải quan và xác định tổng giá trị hệ thống DSA và thiết bị kèm theo chỉ hơn 13,9 tỉ đồng, thấp hơn gần 20 tỉ đồng so với giá trúng thầu.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: tuoitre.vn