Dùng thắt lưng để nịt ngực

Người mẫu bikini Brooks Nader, sở hữu 1,8 triệu lượt theo dõi trên Instagram, vừa gây chú ý khi dùng duy nhất chiếc thắt lưng để che chắn vòng một. Xuống phố trong thời tiết giá lạnh, tín đồ thời trang này táo bạo diện dây lưng da với 2 nắp khóa mạ vàng, loại bỏ hoàn toàn áo, khoe khéo hình thể lý tưởng.

Chiếc thắt lưng bản lớn có giá thành lên đến 1.260 USD, là một sản phẩm của thương hiệu Chloé. Brooks Nader kết hợp món đồ này với chân váy đen cạp cao và áo khoác lông không cài khuy. Chiếc ví cầm tay màu đỏ trở thành điểm nhấn của outfit.

Phương pháp dùng thắt lưng che ngực được cho là tương đối táo bạo, đem đến một tổng thể gợi cảm, quyến rũ. Trước đó, Nader đã đăng tải bức hình sử dụng món phụ kiện này với công dụng chính.

Cụ thể, cô diện áo cổ lọ bó sát và chân váy đen, đeo dây lưng bản lớn của nhà mốt Chloé quanh hông, gia tăng điểm nhấn cho bộ trang phục đơn sắc.

Brooks Nader diện chiếc áo ngực được làm từ thắt lưng khi xuống phố trong thời tiết lạnh giá. Ảnh: Backgrid.

Trước đó, Angelina Censori, em gái của Bianca Censori, cũng hưởng ứng phương pháp diện phụ kiện độc đáo này trong một bộ hình thời trang. Cô đeo chiếc thắt lưng da của thương hiệu Diesel quanh ngực, để lộ phần lớn da thịt.

Đáng chú ý, chiếc dây lưng này tương đối nhỏ, chỉ giúp che chắn một phần vòng một. Angelina Censori cũng thắt chặt chiếc dây lưng, o ép phần ngực đầy đặn. Em gái Bianca Censori bổ sung chân váy jeans cạp cao cho tạo hình này.

Cô thực hiện kiểu tóc ướt nước quyến rũ phù hợp, hoàn thiện tạo hình táo bạo giống phong cách thường ngày của chị gái.

Những chiếc thắt lưng vốn dùng để giữ quần nay được tái định nghĩa, trở thành áo, corset, thể hiện tuyên ngôn thời trang riêng. Việc mặc thắt lưng như áo hoặc corset là một trong những xu hướng thời trang mang tính khiêu khích, dần bước vào dòng chảy chính thống. Từ một món phụ kiện thuần công năng, dây lưng da nay được khai thác theo cách gợi cảm, có phần mỉa mai, thách thức chuẩn mực ăn mặc truyền thống, theo Paper.

Khi Miu Miu ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ đồng phục nữ sinh, yếu tố mới lạ nằm ở những chiếc crop top siêu ngắn gắn thắt lưng. Tại show thời trang Xuân 2023 của Louis Vuitton, thắt lưng và khóa kéo cũng xuất hiện dày đặc, được mặc như áo nịt ngực hoặc quấn quanh eo trần.

Trong khi đó, Diesel cũng tạo nên cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội với chiếc váy mini làm từ thắt lưng. Có thể thấy, thắt lưng ngày càng chứng minh khả năng phục vụ yếu tố thẩm mỹ hơn là thực hiện công năng ban đầu.

Angelina Censori thắt chặt dây lưng của thương hiệu Diesel để che chắn vòng một trong một bộ hình thời trang. Ảnh: @angelinacensori.

Xu hướng này đặc biệt phổ biến trong cộng đồng DIY (viết tắt của “do it yourself”, tạm dịch “tự chế”) trên nền tảng TikTok. Nhà sáng tạo nội dung Myra Magdalen, nổi tiếng với các clip biến những vật dụng lạ lùng thành trang phục, từng đăng tải hình ảnh về bộ đồ làm từ loạt dây khóa kéo.

“Thắt lưng, khoá kéo rất dễ tìm thấy ở các cửa hàng đồ cũ, lại có thể điều chỉnh, trở thành phụ kiện lý tưởng để tạo ra những thử nghiệm thời trang mới”, Magdalen chia sẻ.

Vốn ra đời từ Thời kỳ Đồ Đồng, phục vụ mục đích quân sự, đem lại sự tiện dụng, thắt lưng trong thế kỷ XXI dần được sử dụng để thể hiện tuyên ngôn thời trang táo bạo.

Theo Magdalen, ngành công nghiệp may mặc luôn đứng giữa công năng sử dụng và mục đích nghệ thuật. Việc tạo kiểu thắt lưng theo cách phủ nhận hoàn toàn chức năng ban đầu, tập trung vào phục vụ nghệ thuật, biểu đạt cá nhân, là một ví dụ điển hình cho sự giằng co đó.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn