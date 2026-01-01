Sao V-League bất ngờ gia nhập đội bóng Thái Lan

CLB Muangthong United mới đây đã công bố bản hợp đồng ngoại binh đầu tiên cho giai đoạn lượt về Thai League 2025/2026. Cái tên được đội bóng Thái Lan lựa chọn là trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong Su, cầu thủ từng có quãng thời gian thi đấu đáng chú ý tại V-League.

Trung vệ Kim Dong Su gia nhập CLB Muangthong United. (Ảnh: Muangthong United)

Kim Dong Su, 30 tuổi, sở hữu chiều cao 1m89 cùng thể hình lý tưởng. Anh được đánh giá cao ở lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực và khả năng tổ chức, chỉ huy hàng phòng ngự. Trung vệ này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hamburger SV (Đức), từng khoác áo đội U19 của CLB trước khi chuyển sang J-League thi đấu cho Omiya Ardija.

Tại Đông Nam Á, Kim Dong Su là gương mặt không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng thi đấu cho HAGL và gần nhất là CLB Đà Nẵng ở V-League. Những trải nghiệm tại môi trường bóng đá khắc nghiệt giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm và cải thiện khả năng đọc tình huống.

Ở mùa giải 2025/2026, Kim Dong Su ra sân tổng cộng 12 trận cho CLB Đà Nẵng và có 1 pha lập công. Sở hữu thể hình lý tưởng cùng khả năng không chiến mạnh mẽ, trung vệ 30 tuổi này đã trở thành chốt chặn quan trọng nhất của đội bóng sông Hàn ở giai đoạn nửa đầu mùa giải.

Trong ngày ra mắt Muangthong United, trung vệ người Hàn Quốc khẳng định sẽ cống hiến hết mình để đáp lại niềm tin từ CLB và người hâm mộ. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Thái Lan gia cố đáng kể hàng thủ, tạo nền tảng cho mục tiêu bứt phá ở giai đoạn hai của mùa giải.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn