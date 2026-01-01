Vì sao củ sen được xem là “thực phẩm vàng” cho cơ thể?

Những tác dụng của củ sen đối với sức khỏe

Thúc đẩy tuần hoàn máu

Một trong những lợi ích nổi bật của củ sen là hỗ trợ lưu thông máu, tăng cường vận chuyển oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Hàm lượng sắt và đồng trong củ sen góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất hồng cầu, giúp giảm nguy cơ thiếu máu, từ đó giúp cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng hơn.

Ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch

Củ sen chứa lượng kali dồi dào, giúp cân bằng điện giải và hạn chế tác động tiêu cực của natri trong máu. Kali hoạt động như một chất giãn mạch tự nhiên, giúp mạch máu thư giãn, tăng lưu lượng máu và giảm áp lực lên tim. Nhờ đó, huyết áp được kiểm soát tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón

Hàm lượng chất xơ cao trong củ sen giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi. Nhờ đó, củ sen có tác dụng cải thiện tình trạng táo bón, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn và tăng cường chức năng đường ruột.

Chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch

Trong 100g củ sen có thể cung cấp tới hơn 70% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất collagen, duy trì làn da, mạch máu và các mô liên kết khỏe mạnh. Bên cạnh đó, vitamin C còn góp phần nâng cao sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Không chỉ giàu kali, củ sen còn chứa chất xơ và vitamin B6 (pyridoxine) giúp kiểm soát lượng cholesterol và homocysteine trong máu - những yếu tố liên quan đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nhờ đó, việc bổ sung củ sen hợp lý có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Củ sen có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và dưỡng chất thiết yếu, tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Đây là thực phẩm phù hợp với những người đang trong quá trình kiểm soát cân nặng hoặc phòng ngừa béo phì.

Tác động tích cực đến não bộ và tinh thần

Vitamin B6 trong củ sen có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh. Hoạt chất này giúp điều hòa tâm trạng, giảm căng thẳng, hạn chế đau đầu và hỗ trợ duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Nhờ đó, củ sen được xem là thực phẩm có lợi cho sự phát triển và hoạt động của não bộ.

Hỗ trợ điều trị các vấn đề hô hấp

Theo một số nghiên cứu và kinh nghiệm dân gian, củ sen có tác dụng làm sạch đường hô hấp, giảm ho và bổ sung năng lượng cho phổi. Trà củ sen hoặc sinh tố củ sen được sử dụng để hỗ trợ cải thiện các triệu chứng ho, hen suyễn và một số bệnh lý hô hấp mạn tính.

Giảm đau dạ dày, cầm máu

Củ sen, đặc biệt khi kết hợp với gừng, được cho là có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm ruột, giảm đau dạ dày. Trong trường hợp xuất huyết tiêu hóa nhẹ, sinh tố củ sen có thể giúp cầm máu và hạn chế tình trạng chảy máu trong đường ruột.

Một số lợi ích khác

Ngoài các tác dụng trên, củ sen còn được ghi nhận có khả năng:

Hỗ trợ giải độc gan; Giảm tình trạng viêm nhiễm; Hỗ trợ hạ đường huyết; Góp phần điều trị các chứng xuất huyết

Các chuyên gia khuyến cáo, để phát huy tối đa lợi ích, củ sen nên được sử dụng đúng cách, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh.

Tác giả:Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn