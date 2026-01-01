Việt kiều tài năng Rahni Moreau Nguyễn sắp đến Việt Nam

Rahni Moreau Nguyễn được 1 CLB Việt Nam liên hệ mời về chơi bóng

CLB Việt Nam này thực tế đã tìm hiểu về Rahni Moreau Nguyễn trong một thời gian dài. Đội bóng này cũng nhanh chóng tiến hành liên hệ, đàm phán với tiền vệ Việt kiều, người đại diện cùng gia đình của anh. 1 tuần trở lại đây, Rahni Moreau Nguyễn bất ngờ được báo chí và mạng xã hội Việt Nam đưa tin rầm rộ. Thậm chí, anh còn được đánh giá như thần đồng trăm năm có một.

Rahni Moreau Nguyễn sinh năm 2007, đang khoác áo đội trẻ Bordeaux (Pháp). Anh từng được CLB Empoli (Serie A) mời thử việc. Rahni cao 1m80, thể hình cân đối, tư duy chơi bóng hiện đại. Cầu thủ này có tiềm năng trong việc xử lý bóng trong không gian hẹp, thu hồi bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu. Rio Mavuba, cựu tuyển thủ Pháp đánh giá Rahni là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở tuyến giữa,

Thống kê tại các đội trẻ Bordeaux cho thấy hơn 90% thời lượng thi đấu của tiền vệ 18 tuổi là quán xuyến trung tuyến, cùng tỷ lệ chuyền chính xác trên 82% và trung bình 2,1 lần dứt điểm mỗi trận. Mùa 2024/25, Rahni được đôn lên đội Bordeaux B thi đấu tại National 3. Báo L’Union từng miêu tả cầu thủ trẻ gốc Việt là người tạo nên khác biệt trên sân. Đây là một minh chứng rõ ràng cho bước tiến đáng tự hào trong sự nghiệp của cầu thủ này.

Rahni có mẹ là người Việt Nam. Bà sinh năm 1980 và có hộ chiếu Việt Nam. Ngay từ thời điểm này, bản thân Rahni cũng đang có những điều kiện thuận lợi về việc hiện diện tại quê mẹ, cũng như sinh sống, thi đấu khoảng hơn 1 năm tới. Điều đó cũng mở ra cơ hội lớn trong tiến trình nhập tịch Việt Nam trong tương lai gần dành cho cầu thủ này.

Một chi tiết thú vị là Rahni cũng có tên tiếng Việt, trong hồ sơ cá nhân liên quan tại Pháp. Anh lấy họ “Nguyễn” của mẹ cùng tên đệm “Văn” đầy thân quen với người Việt Nam. Bản thân Rahni cũng từng bày tỏ ước mơ được khoác áo "Những chiến binh sao vàng".

Hiện tại, bóng đá Việt Nam đang có 2 cầu thủ Việt kiều trẻ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm như Rahni. Đó là Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Brandon Ly (Công an Hà Nội). Trong đó, Thành Trung đã có quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện thi đấu từ cấp U21 trở lên. Ở một trường hợp lý tưởng nhất, cả Rahni và Brandon Ly đều kịp có quốc tịch Việt Nam trong giai đoạn tới. Khi ấy, U21 Việt Nam sẽ có bộ ba tuyến giữa Việt kiều đáng chú ý tham dự ASIAD 2026 tại Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 10.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn