Nghệ An: Nhiều hành khách bất ngờ khi được chào đón đặc biệt tại Cảng hàng không Vinh

Chuyến bay đầu tiên trong sáng 1/1/2026 đến với Cảng hàng không quốc tế Vinh, nhiều hành khách bất ngờ, vui vẻ khi nhận được sự chào đón nhiệt tình, thậm chí được tặng quà từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng như Cảng hàng không quốc tế Vinh.
Sau khi máy bay hạ cánh, lãnh đạo Sở cùng lãnh đạo Cảng hàng không Vinh đã có mặt tại khu vực đón tiếp để chào đón, chúc mừng năm mới đối với những vị khách may mắn, đặc biệt đầu tiên trong chuyến bay đầu năm 2026 hạ cánh tại sân bay Vinh.
Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Nghệ An thân thiện, an toàn. Khẳng định vai trò của Cảng hàng không quốc tế Vinh trong kết nối hàng không, đồng hành cùng địa phương và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam thúc đẩy phát triển du lịch ngay từ thời khắc đầu năm mới.
Công tác đón tiếp được chuẩn bị chu đáo, trang trọng với các hoạt động chào mừng, tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách. Không khí ấm áp, rộn ràng trong thời khắc đầu năm đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho hành khách ngay khi đặt chân đến Nghệ An.
Nhiều hành khách tỏ ra bất ngờ, thích thú với sự quan tâm đặc biệt trong ngày đầu năm mới 2026 khi đặt chân tới Nghệ An tại sân bay Vinh.
Nghệ An hứa hẹn luôn là điểm đến hấp dẫn, đáng nhớ của du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để khẳng định cũng như lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Nghệ An xứng tầm với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hiến, văn minh và thân thiện.
Sân bay Vinh hiện nay được cải tạo nâng cấp mới gần như toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân, du khách.
Đón năm mới 2026, Nghệ An cũng đã có một chương trình nghệ thuật ấn tượng với "Hào khí sông Lam". Chương trình khiến người dân, du khách hòa vào không khí chào Xuân mới 2026 vui tươi, phấn khởi.
Chào đón năm mới 2026, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh được tổ chức thành công, tiếp tục khẳng định ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Nghệ An. Trong bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn, toàn tỉnh đã đoàn kết một lòng, chủ động đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động, giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An như một nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Bước sang năm 2026, năm có ý nghĩa chính trị quan trọng khi cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo ngành văn hóa Nghệ An nhấn mạnh đây là thời điểm tăng tốc, bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
