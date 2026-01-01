Nghệ An: Nhiều hành khách bất ngờ khi được chào đón đặc biệt tại Cảng hàng không Vinh

Chào đón năm mới 2026, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh được tổ chức thành công, tiếp tục khẳng định ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Nghệ An. Trong bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn, toàn tỉnh đã đoàn kết một lòng, chủ động đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động, giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An như một nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.