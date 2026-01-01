Đài Loan muốn chi thêm 40 tỉ USD phòng thủ trước áp lực từ Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trong buổi thị sát duyệt binh vận hành máy bay không người lái Hummer 2 do Đài Loan sản xuất ngày 2-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trong thông điệp năm mới ngày 1-1-2026, nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố hòn đảo quyết tâm bảo vệ chủ quyền và tăng cường năng lực phòng vệ trước áp lực quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Ông Lại cho biết cộng đồng quốc tế đang theo dõi liệu người dân Đài Loan có đủ quyết tâm tự bảo vệ mình hay không. Đồng thời, ông kêu gọi các đảng đối lập ủng hộ đề xuất tăng chi tiêu phòng thủ thêm 40 tỉ USD, trong bối cảnh nhiều dự luật quan trọng bị đình trệ do bị phe đối lập kiểm soát.

Ông nhấn mạnh năm 2026 sẽ là một năm then chốt đối với Đài Loan, đồng thời khẳng định hòn đảo cần “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng vẫn hy vọng vào điều tốt đẹp nhất”, trước những đánh giá cho rằng Trung Quốc có thể sẵn sàng cho một kịch bản quân sự liên quan đến Đài Loan vào năm 2027.

Về quan hệ hai bờ eo biển, ông Lại khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng tiến hành trao đổi và hợp tác với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng, thúc đẩy một môi trường hòa bình và cùng tồn tại hai bờ eo biển”, với điều kiện Bắc Kinh thừa nhận sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc và tôn trọng quyền lựa chọn lối sống dân chủ, tự do của người dân Đài Loan.

Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận tên “Sứ mệnh Công lý 2025”, bắn hàng chục tên lửa và điều động số lượng lớn tàu chiến, máy bay áp sát Đài Loan.

Theo Hãng tin AFP, đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất và diễn ra gần Đài Loan nhất từ trước đến nay, khiến hòn đảo phải hủy hàng chục chuyến bay nội địa và điều động lực lượng quân sự giám sát.

Đài Bắc lên án các hoạt động quân sự này là “khiêu khích nghiêm trọng” và đe dọa an ninh khu vực, đồng thời khẳng định Trung Quốc không thể thiết lập phong tỏa đối với Đài Loan. Cuộc tập trận lần này cũng làm dấy lên quan ngại từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu và Anh.

Dù vậy, phía Trung Quốc cho biết các cuộc diễn tập - bao gồm bắn đạn thật mô phỏng phong tỏa cảng biển và tấn công mục tiêu trên biển - đã “hoàn tất thành công” và nhằm răn đe sự can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt sau khi Mỹ công bố gói bán vũ khí kỷ lục trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan.

Trong thông điệp năm mới 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định lập trường cứng rắn, tuyên bố việc “tái thống nhất” với Đài Loan là điều không thể ngăn cản.

Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, trong khi Đài Loan bác bỏ hoàn toàn các yêu sách này.

Tác giả: CÔNG KHẢI

Nguồn tin: tuoitre.vn