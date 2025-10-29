Hà Tĩnh có hai tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh nhấn mạnh: Kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ (miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND, UBND tỉnh); đồng thời xem xét 15 nội dung chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương, điều chỉnh các chính sách đã ban hành để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Việt Hà - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Xuân và bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung các ủy viên UBND tỉnh gồm: Ông Trần Viết Hải - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Điện – Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lê Thành Đông – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Hồ Huy Thành (thứ 3 từ phải sang) và Nguyễn Thị Nguyệt (thứ 2 từ phải sang) giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ngay sau khi công bố kết quả, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới và tri ân các đồng chí được miễn nhiệm, nghỉ hưu, chuyển công tác.

Thay mặt các đồng chí vừa được bầu, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ vinh dự và trách nhiệm lớn lao, khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành đoàn kết, nỗ lực, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh cần giữ vững kỷ luật tài chính – ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân; đồng thời chuẩn bị chu đáo kỳ họp cuối năm và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tác giả: Ngọc Diễm

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn