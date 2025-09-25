Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Khắc Toàn

Sáng 25/9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (bên phải) trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ cho ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh

Trước đó, ngày 16/9, tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa VII, 100% đại biểu có mặt đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ này.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, Khánh Hòa có tiềm năng nổi trội, cơ hội phát triển bứt phá. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã thông qua mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao của cả nước, nhân dân có mức sống ngày càng cao, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị tân Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương nắm bắt toàn diện công việc, tập trung xử lý các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trước hết là rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh theo tinh thần “6 rõ”; sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Tập thể Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng thời, thực hiện thật hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục-đào tạo, y tế; triển khai Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025- 2030.

“Tôi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở chương trình hành động được Tỉnh ủy thông qua cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo tháng, quý và năm, bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I”, ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Tập thể Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa

Tiếp thu chỉ đạo, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đổi mới tư duy hành động, đặt lợi ích đất nước, quê hương và nhân dân lên trên hết; phát huy truyền thống đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - quyết liệt - hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm, tận lực để đưa Khánh Hòa phát triển bứt phá.

“Chúng tôi cam kết đặt lợi ích của đất nước, quê hương và nhân dân lên trên hết, tận tâm, tận lực đổi mới quyết liệt, đưa Khánh Hòa phát triển tăng tốc, bứt phá, hướng tới mục tiêu phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc”, ông Nguyễn Khắc Toàn nói.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, sinh năm 1970, quê quán tại phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; có trình độ cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo VOV