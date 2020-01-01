Mua hàng trên mạng, cô gái 'méo mặt' khi nhận đồ về tay

Mua sắm online luôn là một trò may rủi, và câu chuyện "hàng mẫu một đằng, hàng nhận một nẻo" chưa bao giờ hết hot trên mạng xã hội. Mới đây, một cô gái đã khiến cộng đồng mạng được một phen cười nghiêng ngả khi đăng tải trải nghiệm mua chiếc áo cardigan màu vàng.

Bài đăng được chia sẻ với tiêu đề hài hước: "T không tìm content, content tự tìm đến t. Ai không biết t mặc áo của bà". Kèm theo đó là hai bức ảnh so sánh: một bên là ảnh hình mẫu mặc, và một là ảnh cô gái tự mặc.

Trong bức ảnh mẫu, chiếc áo cardigan màu vàng chanh nhạt, có độ suông vừa phải, kết hợp với váy ngắn xếp ly tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào, thời thượng. Thế nhưng, khi về tay cô gái, chiếc áo dường như đã "biến hình" hoàn toàn.

Chiếc áo cô gái mặc có màu vàng đậm hơn, form áo rộng và cứng cáp hơn, khiến tổng thể trang phục trở nên kém tinh tế. Sự khác biệt này khiến cô gái phải "méo mặt" và nhận về hàng loạt bình luận hài hước từ cộng đồng mạng.

Cô gái đăng đàn kể khổ khi mua hàng online.

Bài đăng này đã thu hút hơn 13 nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận. Đa số đều không nhịn được cười trước sự khác biệt "nghiệt ngã" này. Cộng đồng mạng đã để lại những ý kiến đa chiều.

Một tài khoản đưa ra lời khuyên chân thành: “Cái màu áo nó không kén người mặc đâu mọi người ơi, nhưng mà mua phải shop ngon thì áo sẽ trầm và form chuẩn hơn nha. Mình cũng có 1 cái mà trộm vía màu nó không chói lọi vậy.” - Cho rằng vấn đề nằm ở chất lượng sản phẩm và form áo.

Cư dân mạng bình luận rôm rả dưới bài đăng.



Một người khác nhắc đến yếu tố giá cả: “Trả lời cho khách câu hỏi: Thấy shop kia bán rẻ hơn shop em 100k.” - Hàm ý rằng giá rẻ thường đi đôi với chất lượng kém hơn.

Nhiều bình luận so sánh hài hước, ví von chiếc áo nhận được “Như 2 giọt nước, 1 giọt nước mưa và 1 giọt nước mắm” hay liên tưởng đến trang phục của một nhân vật nổi tiếng trong phim: “Giống áo bà Bích trong phim Hương vị tình thân em ơi.”

Một ý kiến khác chỉ ra yếu tố quyết định sự khác biệt nằm ở ngoại hình và cách làm đẹp: “Hơn nhau ở cái trang điểm thôi phải trang điểm mới giống được chứ.” - Nhấn mạnh rằng ngoài quần áo, kiểu tóc, trang điểm và thần thái cũng là yếu tố quan trọng làm nên bức ảnh mẫu.

Mua sắm online mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng, tuy nhiên việc không được "cầm tận tay" để lựa chọn cũng mang lại nhiều rủi ro. Bên cạnh việc xem xét chất lượng và giá cả, việc chọn một cửa hàng uy tín và chấp nhận sự thật rằng ảnh mẫu và khi lên đồ bên ngoài luôn có sự khác biệt là điều không thể tránh khỏi.

Tác giả: Trầm Phương

Nguồn tin: kienthuc.net.vn