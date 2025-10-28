Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chuẩn mới của vụ trưởng, cục trưởng, giám đốc sở, chánh thanh tra

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, dự thảo áp dụng với tổ chức hành chính thuộc Bộ gồm các chức danh như thứ trưởng, vụ trưởng và tương đương (cục trưởng, chánh văn phòng, chánh thanh tra...), phó vụ trưởng và tương đương, trưởng - phó phòng và tương đương thuộc Bộ...

Đối với tổ chức hành chính cấp sở và tương đương, dự thảo áp dụng với giám đốc sở và tương đương (chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND), chánh văn phòng UBND cấp tỉnh, chánh Thanh tra tỉnh...), phó giám đốc sở và tương đương, trưởng phòng - phó phòng và tương đương thuộc sở...

Cùng với đó là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo dành một chương riêng quy định về tiêu chuẩn chung đối với các chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Trong đó là tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng; về phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; về trình độ, năng lực; về uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; về thành tích, kết quả công tác; về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác...

Với tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thứ trưởng, dự thảo nêu thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Tiêu chuẩn của vụ trưởng và tương đương

Đối với vụ trưởng và tương đương, dự thảo của Bộ Nội vụ nêu rõ phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung trên, đồng thời đáp ứng các quy định cụ thể.

Gồm nắm chắc các văn bản, am hiểu sâu về hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý ngành, lĩnh vực mình phụ trách; có kinh nghiệm tổng hợp, tổng kết thực tiễn; đề xuất giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác.

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động; sử dụng, đánh giá hiệu quả công chức, viên chức thuộc thẩm quyền, đúng quy định; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ.

Có năng lực tham mưu, hoạch định, cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo xây dựng ban hành hoặc tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Có năng lực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân thuộc chức trách thẩm quyền được giao.

Có năng lực giải quyết tình huống phát sinh, xử lý công việc đột xuất, phức tạp.

Có năng lực tổ chức thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số tăng hiệu suất hoạt động của bộ máy hành chính; nghiên cứu, vận dụng các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại.

Có sáng kiến, mô hình cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hoặc đề xuất giải pháp hiệu quả, mang tính đột phá hoặc tạo chuyển biến rõ, được áp dụng trong lĩnh vực phụ trách.

Đang giữ chức phó vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ.

Tiêu chuẩn của giám đốc sở và tương đương

Về tiêu chuẩn của giám đốc sở và tương đương, theo dự thảo phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung trên cũng như các quy định cụ thể.

Nắm chắc các văn bản, am hiểu sâu về hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý ngành, lĩnh vực tại địa phương mình phụ trách; có kinh nghiệm tổng hợp, tổng kết thực tiễn; đề xuất giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác.

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động; sử dụng, đánh giá hiệu quả công chức, viên chức thuộc thẩm quyền, đúng quy định; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ.

Có năng lực tham mưu, hoạch định, cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tại địa phương mình phụ trách; chỉ đạo xây dựng ban hành hoặc tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương được phân công phụ trách.

Có năng lực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân thuộc chức trách thẩm quyền được giao.

Có năng lực giải quyết tình huống phát sinh, xử lý công việc đột xuất, phức tạp.

Có năng lực tổ chức thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số tăng hiệu suất hoạt động của bộ máy hành chính; nghiên cứu, vận dụng các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại.

Có sáng kiến, mô hình cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hoặc đề xuất giải pháp hiệu quả, mang tính đột phá hoặc tạo chuyển biến rõ, được áp dụng trong lĩnh vực phụ trách.

Đang giữ chức phó giám đốc sở và tương đương hoặc chức danh, chức vụ tương đương theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ