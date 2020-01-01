Ấn Độ điều máy bay đưa 500 công dân trốn khỏi khu lừa đảo ở Myanmar về nước

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Ấn Độ sẽ cử máy bay đưa công dân của mình về nước - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Ấn Độ dự kiến sẽ cử máy bay đưa 500 công dân của mình về nước.

Những công dân Ấn Độ này là những người đã chạy sang Thái Lan sau cuộc đột kích của quân đội Myanmar tại phức hợp lừa đảo nổi tiếng KK Park.

Ông Anutin cho biết, Đại sứ Ấn Độ sẽ gặp gỡ người đứng đầu cơ quan nhập cảnh Thái Lan để thảo luận việc đẩy nhanh quá trình xác minh pháp lý cho 500 công dân trước chuyến bay trở về.

"Ấn Độ đã đề nghị hợp tác với Thái Lan, họ không muốn việc này tạo gánh nặng cho chúng tôi. Họ sẽ cử máy bay đón các nạn nhân và máy bay sẽ hạ cánh trực tiếp tại Mae Sot" - ông Anutin chia sẻ.

Trước đó, tối 24-10, quân đội Myanmar đã tiến hành một loạt chiến dịch nhằm vào khu phức hợp tội phạm mạng KK Park - một điểm nóng nổi tiếng về các vụ lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo truyền thông Thái Lan, quân đội Myanmar và lực lượng biên phòng đã cho nổ tung các tòa nhà tại khu KK Park, tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ khu lừa đảo này.

Vụ nổ mạnh đến mức người ta có thể nghe thấy từ phía Mae Sot. Khói trắng dày đặc bao phủ khu vực trong vài phút.

Hàng loạt người, chủ yếu là công dân nước ngoài làm việc tại đây, đã hoảng sợ vượt biên sang thị trấn biên giới Mae Sot của Thái Lan khi họ lo ngại bị quân đội Myanmar bắt giữ.

Theo thông báo từ các cơ quan chức năng Thái Lan, hơn 1.500 người đến từ 28 quốc gia đã chạy sang nước này và hiện đang được chăm sóc.

Đầu năm nay, Ấn Độ cũng từng cử máy bay đưa công dân về nước sau khi hàng nghìn người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo mạng dọc biên giới Thái Lan - Myanmar trong một chiến dịch phối hợp khu vực.

Các khu vực biên giới giữa Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia đã trở thành "điểm nóng" của tội phạm trực tuyến kể từ đại dịch COVID-19.

Liên hợp quốc cho biết hàng tỉ USD đã được kiếm được từ việc buôn bán hàng trăm nghìn người bị cưỡng bức lao động trong các khu phức hợp này.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn