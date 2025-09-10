Nguyên Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Thân Văn Mưu bị kỷ luật cảnh cáo

Theo thông báo kỳ họp thường kỳ tháng 8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xét, thi hành kỷ luật đối với ông Thân Văn Mưu - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ).

Ông Thân Văn Mưu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại một buổi gặp mặt cán bộ hưu trí trên địa bàn. Ảnh: BGP/Trâm Anh.

Qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy, ông Thân Văn Mưu đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật ông Thân Văn Mưu bằng hình thức cảnh cáo.

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: Báo VOV