64 người thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy tại Brazil

Lực lượng an ninh Brazil tuần tra tại Rio de Janeiro. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong số nạn nhân có ít nhất 4 sĩ quan cảnh sát và 3 thường dân. Khoảng 2.500 nhân viên an ninh được triển khai nhằm thực thi 100 lệnh bắt giữ các kẻ đầu sỏ băng đảng mang tên Tư lệnh đỏ (Comando Vermelho), tổ chức tội phạm ma túy lớn nhất Rio de Janeiro.

Chiến dịch có sự phối hợp của cảnh sát, quân đội và lực lượng đặc nhiệm bang Rio de Janeiro với mục tiêu ngăn chặn sự mở rộng địa bàn hoạt động của băng đảng tội phạm nguy hiểm này. Những tên tội phạm đã đọ súng dữ dội và sử dụng thiết bị bay không người lái để chống đối các lực lượng chức năng. Hàng chục tuyến phố ở Rio de Janeiro đã bị bọn tội phạm phong tỏa, gây hỗn loạn trên diện rộng.

Nhiều đại lộ trọng yếu như Avenida Brasil, Linha Amarela và Linha Vermelha – tuyến kết nối trung tâm với sân bay quốc tế – bị phong tỏa bằng các phương tiện bị đốt cháy, chủ yếu là xe buýt. Hơn 100 tuyến xe công cộng buộc phải thay đổi lộ trình.Từ nhiều khu vực trong thành phố, có thể nhìn thấy cột khói bốc cao.

Trước tình hình bất ổn, Chính quyền thành phố đã kích hoạt mức cảnh báo cấp độ 2, khuyến cáo người dân ở yên trong nhà và hạn chế di chuyển. Lực lượng cảnh sát cho biết đã bắt giữ hơn 80 nghi phạm, thu giữ 31 khẩu súng trường và hai khẩu súng ngắn.

Mức độ bạo lực của chiến dịch lần này phản ánh sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến giữa nhà chức trách và các tổ chức tội phạm tại Rio de Janerio, nơi ma túy, nghèo đói và bất bình đẳng vẫn là những vấn đề nan giải kéo dài suốt nhiều thập niên.

Sau khi bạo lực leo thang, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Brazil, Ricardo Lewandowski, kêu gọi Thống đốc bang Rio de Janeiro, Claudio Castro, phải chịu trách nhiệm hoặc xin trợ giúp từ Chính phủ liên bang nếu không thể kiểm soát tình trạng tội phạm có tổ chức đang lan rộng tại bang này.

Phát biểu về chiến dịch ma túy đang được triển khai tại Rio de Janeiro, ông Lewandowski nhấn mạnh nếu địa phương không đủ năng lực thì phải xin can thiệp của liên bang để sự huy động quân đội khôi phục trật tự.

Tác giả: Diệu Hương

Nguồn tin: baotintuc.vn